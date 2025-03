Daniela Ospina reveló la razón por la que su esposo e hijo se alejaron de “manera repentina” de su lado

Daniela Ospina no estará con su hijo y esposo por un largo tiempo - crédito @daniela_ospina5 / IG

La modelo e influenciadora colombiana Daniela Ospina, conocida por su destacada presencia en redes sociales y su faceta como empresaria, reveló recientemente un momento personal significativo en su vida familiar.

En sus redes sociales, Daniela confirmó que su hijo menor, Lorenzo, de tan solo un año, estará lejos de ella durante algunos días debido a un viaje que realizará junto a su padre Gabriel Coronel.

Gabriel Coronel y su hijo Lorenzo viajando sin Daniela Ospina - crédito @daniela_ospina5/Instagram

De igual manera, publicó varias imágenes en sus historias de Instagram, donde expresó sus sentimientos al respecto. Según explicó la influenciadora, aunque extrañará profundamente a su pequeño hijo, valora la oportunidad de que Lorenzo pueda vivir nuevas experiencias al lado de su padre.

Las fotografías de su hijo menor estaban acompañadas de reflexiones sobre lo que significa para ella este breve distanciamiento, lo que causó una oleada de comentarios entre sus más de siete millones de seguidores en esta plataforma, que no dudaron en enviarle mensajes de apoyo a la hermana del arquero de Atlético Nacional David Ospina.

“DANI QUE VALIOSO MENSAJE Y QUÉ HERMOSA FAMILIA ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”: “Qué linda familia bendiciones para Gabriel Coronel y Lorenzo Los más bellos . Los amo 🤍”; “Que Diosito les siga regalando amor del bueno para seguir adelante con su hogar ❤️🙌”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

El rol de Gabriel Coronel en la crianza de Salomé

Gabriel Coronel habló de su relación con Salomé, hija de James y Daniela Ospina -crédito @daniela_ospina5/Instagram

El esposo de Daniela Ospina sostuvo que desde que comenzó su relación siempre tuvo claro que llegaba a aportar en la crianza de Salomé Rodríguez, hija del jugador de fútbol James Rodríguez.

De acuerdo con lo expuesto en el pódcast Cara a cara por el esposo y padre del hijo menor de la influenciadora paisa, es importante que los niños crecieran en un hogar donde existe una persona que es el reflejo de esa figura ausente, en este caso, James Rodríguez como papá. Sin embargo, recalcó que “la responsabilidad siempre será del padre o de la madre”, pero entendiendo que sus acciones van a influenciar al menor.

El cantante venezolano agregó que en ningún momento ha llegado a tomar posesión del lugar que le corresponde al mediocampista, pues Rodríguez es el papá biológico, sino que él se ha convertido en una ayuda y apoyo para su pareja. A propósito, dijo que Daniela le ha dado un rol activo en todo lo que relaciona a la hija mayor de su pareja.

Daniela, Gabriel, Salomé y Lorenzo residen actualmente en Miami - crédito @daniela_ospina5/Instagram

“Ha sido muy bonito la posición de Daniela. Al final nosotros en casa entendemos que la responsabilidad no es mía, yo vengo a sumar, soy una pieza que suma muchísimo y con la llegada de Lorenzo ha sido más bonito aún … Le admiro mucho a Daniela que no me ha hecho responsable de la situación, porque al final ella tiene a su papá, pero que bonito que haya una persona como yo en este caso que tiende siempre a sumar y trato en lo que yo pueda sumar”, agregó Coronel al medio citado.

Las reacciones de quienes siguen el programa a través de YouTube no tardaron en aparecer, felicitando al actor por su buena relación con la hija del futbolista colombiano y por ser un ejemplo para las parejas con hijos de relaciones anteriores.

“Definitivamente, un gran ser humano, caballeroso y respetuoso de las situaciones”; “Bello Gabriel Coronel. Un caballero, transparente, educado, equilibrado”; “Creo que entendió la dinámica que no debe llegar a invadir el espacio de Salomé, sino a aportarle como persona”; “Me encanta cuando dice ‘ella tiene a su papá’, porque todos quieren llegar a convertirse en lo que no son”, entre otros fueron los mensajes de los oyentes del podcast.