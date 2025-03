El fin de las prendas alusivas a Pablo Escobar: Congresista que lidera el proyecto ya habló con comerciantes

El proyecto aún no ha sido discutido en el Congreso de la República - crédito EFE

En agosto de 2024, el representante a la Cámara Cristián Avendaño anunció que presentaría un proyecto con el que buscaría prohibir la comercialización de productos alusivos a criminales, principalmente de Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín que fue abatido por las autoridades en 1993.

Dentro de sus argumentos, el santandereano afirmó que ese tipo de mercancías, que en su mayoría son compradas por turistas internacionales, no representaban la verdadera esencia del país y en realidad estaban generando un “narcoturismo” en la capital de Antioquia y sus alrededores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El ejemplo más claro es Pablo Escobar con toda la cantidad de artículos, prendas y llaveros que se venden en muchas partes del país y en el exterior. Termina siendo una ventana hacia el mundo no deseable. Nosotros vivimos una época de violencia que terminó marcando nuestra identidad, lo que no puede seguir pasando es que nosotros sigamos promoviendo esa cultura de la mafia, de esa vida oscura y esa violencia que vivimos. Tenemos una riqueza de académicos, artistas y deportistas y seguimos exaltando la imagen de personas que solo causaron destrucción”, declaró Avendaño a El Tiempo.

Comerciantes han manifestado estar preocupados por el futuro de sus emprendimientos - crédito Reuters

Mientras que el proyecto será presentado de manera oficial ante la comisión primera en junio, Avendaño ha comenzado a visitar a los comerciantes en Medellín para explicarles cómo beneficiará a la ciudad la desaparición de la figura de Pablo Escobar.

El representante estuvo el 28 de febrero en la Cámara de Comercio de Medellín, en El Poblado, en donde se reunió por segunda ocasión con los demás ponentes del proyecto y un grupo de comerciantes, espacio en el que indicó que está dispuesto a escuchar todas las posturas que existen al respecto.

Después del encuentro, Avendaño atendió a los medios de comunicación e informó que lo expuesto en estos encuentros hará parte del material que presentaran en la comisión primera.

“Nosotros lo que pretendemos es escuchar a la gente, hemos abierto la invitación casi a cualquier persona que se interesa en el proyecto, que pretende es acabar con esta cultura mafiosa, por lo menos atacar la demanda de esta cultura mafiosa. Que puedan participar, escucharlos, comerciar, saber si existe alguna caracterización, si alguien los ha buscado”, manifestó.

El representante a la Cámara busca que sea prohibido vender artículos sobre Pablo Escobar - crédito Reuters

Debido a que la iniciativa de Avendaño ha generado múltiples debates sobre posibles casos de censura sobre comercialización de productos de figuras públicas, el representante explicó a El Tiempo que en el proyecto quedará explicado que solo se prohibirá la venta de productos sobre personas condenadas.

“El límite es personas condenadas y lo que dice el código penal. Yo no creo que haya problema con que una persona condenada no esté en camisetas o demás. Yo creo que eso es un mínimo. No hablamos de investigados o imputados, solo nos regimos al código penal y personas que se encuentren condenadas por el código penal no puedan estar en este tipo de artículos. El límite es claro, es condenarlos”.

Los turistas pueden comprar hasta la réplica de la cédula de Pablo Escobar - crédito Reuters

Entre las figuras políticas y públicas que se han pronunciado al respecto, se destaca la opinión del alcalde de Medellín, que ha manifestado su respaldo a Avendaño y los comerciantes que de manera voluntaria decidan dejar de vender productos sobre el capo.

“A mí no me parece bien que hagan eso, además me parece que venden una imagen de la ciudad que no es. Yo eso no lo acepto, ahora bien, yo sí creo que en el país esto se tiene que regular. Entonces hay otros que quieren llenar dizque de plata diciendo que pueden ir a museos de mafiosos. Vea, nosotros vamos con toda contra esa gente”, declaró durante una rueda de prensa Federico Gutiérrez.