Hernán Orjuela confesó su gusto por la política: ha recibido propuestas para lanzarse como congresista

El reconocido presentador colombiano Hernán Orjuela, que se destacó en la televisión nacional con programas como Día a día, También caerás y Sábados Felices, aclaró recientemente que no tiene intenciones de incursionar en la política, a pesar de su interés por el tema.

El presentador, radicado en Miami junto a su familia, explicó que su enfoque actual está en liderar una fundación que trabaja en favor de los inmigrantes y sus necesidades.

De acuerdo con las declaraciones del presentador, Orjuela expresó su fascinación por la política como disciplina, pero también su descontento con la manera en que muchos la ejercen. “A mí me encanta la política, lo que no me gusta son la mayoría de los políticos”, afirmó. Además, señaló que, aunque ha recibido sugerencias para postularse como congresista de los colombianos en el exterior, considera que su contribución está más alineada con el servicio social que realiza a través de su fundación.

Cabe destacar que, Orjuela lidera una fundación que se dedica a apoyar a los inmigrantes, especialmente en el contexto de los desafíos que enfrentan debido a las políticas migratorias actuales. El presentador destacó que su organización está “muy ansiosa por lo que está pasando con el tema de los inmigrantes y la nueva posición” en torno a este asunto. Aunque no especificó los detalles de las actividades de la fundación, dejó entrever que su labor está orientada a brindar soluciones y apoyo a esta comunidad.

Orjuela resaltó que su decisión de no involucrarse en la política no implica desinterés por los problemas sociales, sino que prefiere canalizar sus esfuerzos a través de iniciativas que generen un impacto directo. “Creo que la función mía porque no soy político está más en dar servicio de crear lo que hoy en día estamos haciendo”, afirmó.

Un nuevo rumbo en Miami

Tras años de éxito en la televisión colombiana, Hernán Orjuela decidió establecerse en Miami, donde ha continuado su carrera en los medios de comunicación. Actualmente, forma parte del programa Trendiando, transmitido por Nuestra Tele Internacional, un espacio que combina entretenimiento y actualidad con la participación de diversas figuras del espectáculo.

Además, el presentador ha colaborado en proyectos como La Corona TV, donde compartió pantalla con personalidades como Ariel Osorio, Alejandra Serje y Omar Vásquez. Fue precisamente en este programa donde Orjuela abordó el tema de su posible incursión en la política, en el que dejó claro que su prioridad es el trabajo social que realiza desde su fundación.

Una sólida relación personal y profesional

En el ámbito personal, Hernán Orjuela ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, Patricia Valderuten, con quien lleva más de 15 años de matrimonio. Valderuten no solo es su compañera de vida, sino también una aliada en sus proyectos profesionales.

Patricia Valderuten es emprendedora y participa junto a su esposo en el programa Trendiando. Además, es la directora ejecutiva de The Petworking. PetBiz community & foundation, una organización que promueve la responsabilidad social hacia las mascotas y apoya a entidades sin ánimo de lucro. Esta faceta de su vida refleja el compromiso de la pareja con causas sociales y comunitarias.

Un legado en la televisión y más allá

Aunque Hernán Orjuela se encuentra lejos de los reflectores de la televisión colombiana, su trayectoria sigue siendo recordada por el público. Su paso por programas emblemáticos lo consolidó como una de las figuras más queridas de la pantalla chica. Ahora, desde Miami, continúa dejando huella, no solo en los medios internacionales, sino también en el ámbito social, en el que ha demostrado que su vocación por el servicio trasciende las cámaras.

Finalmente, el presentador ha sabido reinventarse en cada etapa de su vida, manteniéndose vigente tanto en el entretenimiento como en su compromiso con las causas sociales. Su decisión de no incursionar en la política refuerza su enfoque en generar un impacto positivo desde otros frentes, por lo que reafirmó su papel como un líder comprometido con las necesidades de su comunidad.