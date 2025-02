Crecen los rumores de separación de Carolina Picorios y Kappo: “Dicen que sufre el que ama”

Rumores de ruptura entre Kapo y Carolina Picorios tras dejar de seguirse en redes sociales - crédito @carolinapicorios/TikTok

La relación entre el cantante Kapo y la modelo Carolina Picorios, exnovia de Miguel Bueno, podría haber llegado a su fin, según especulaciones de las últimas semanas.

La pareja, que confirmó su romance en agosto de 2024, ha dejado de seguirse mutuamente en redes sociales, lo que generó rumores sobre una posible separación.

Este distanciamiento digital ha sido interpretado como una señal de crisis, especialmente después de que Kapo asistiera solo a la reciente edición de los premios Lo Nuestro, celebrada en Miami.

Farreras destacó que el cantante y la modelo se dejaron de seguir en las redes sociales - crédito @Karlafarrerass/TikTok

Según la influencer Karla Farreras, la modelo se encontraba en Miami días antes de la premiación, lo que generó preguntas sobre su ausencia en la alfombra junto a Kapo.

La desconexión en redes sociales entre ambos ha generado una serie de interrogantes entre sus seguidores. Carolina Picorios, que hasta hace poco compartía contenido junto a Kapo, ha publicado mensajes en sus redes que algunos interpretan como indirectas relacionadas con su situación sentimental.

Entre estas publicaciones, se destacó la frase de la canción Pensando en ti, de Wets Blanco, Juan Duque y Luister La Voz:

“Dicen que sufre el que ama y yo estoy cansado de sufrir,

prefiero no volver amar con tal de que no me vuelvan a herir.

Si la ven, díganle que yo ya estoy bien, pero me duele la herida”,

Esta parte de la letra de Pensando en ti llevó a los usuarios a especular sobre el estado de su relación con el artista.

La modelo compartió una frase de la canción ‘Pensando en ti’, lo que llevó a sus seguidores a especular sobre el estado de su relación con Kapo - crédito @emfuro/Instagram

Por su parte, el creador de contenido Eddy Nieblas también destacó que los seguidores de la pareja han estado atentos a las interacciones en redes sociales, donde Carolina ha recibido comentarios relacionados con Kapo.

Algunos usuarios han dejado mensajes como “Si no te valora, no vale la pena” o “Qué triste”, a los que la modelo ha respondido con “likes”, lo que ha sido interpretado como una posible confirmación de los rumores.

Hasta el momento, ni Kapo ni Carolina Picorios han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de su relación. La falta de comunicación directa por parte de ambos ha dejado a sus seguidores en un estado de incertidumbre, mientras las especulaciones continúan creciendo.

Kapo y Carolina Picorios ha generado especulaciones luego de que el cantante asistiera solo a los Premios Lo Nuestro en Miami - crédito @Soyeddynieblas/TikTok

“Ay no ya empezó ella con el mismo show de siempre , igual que cuando terminaba con Miguel”; “¿Ya terminó con Kapo? Ahora que show va inventar”; “Lo mejor que pudo hacer Carolina lejos de Kapo”; “Y Carolina borró todos los videos juntos”; “Carolina puso unos post raros... creo en threads como que le toca darse cuenta el solo de las cosas”; “El artista es Kapo que lleven a su pareja es completamente innecesario el que no la lleve no dice nada”, son algunas reacciones en las redes sociales.

La historia de amor entre Kapo y Carolina Picorios había captado la atención del público desde sus inicios. Los primeros indicios de su romance surgieron durante la Feria de las Flores, donde ambos fueron vistos compartiendo momentos íntimos y besándose en público.

Después, el cantante confirmó la relación en una entrevista para el programa Impresentables de la emisora Los 40 Principales, donde reveló que Carolina había sido su “crush” durante tres años antes de que se animara a dar el primer paso. “Esa pelada era mi crush de Instagram desde hace como tres años. Y yo nunca le dije nada. Yo nada más la miraba en todos los eventos y le hacía como caritas y ella se reía”, confesó el cantante en ese momento.

El cantante reveló que siempre había sentido atracción por la modelo antes de atreverse a dar el primer paso - crédito @Carolinapicorios/Tiktok

Durante esa misma entrevista, el artista expresó su admiración y cariño por Carolina, destacando que siempre la había considerado una mujer atractiva y encantadora. Además, compartió detalles sobre cómo finalmente se atrevió a acercarse a ella. “Cuando yo le coqueteé me fui pa’ encima, derecho. De una. Estamos activos. ¿Quiere que la quieran? Yo la quiero”, declaró el artista, que también aprovechó el espacio para dedicarle un mensaje al aire: “Caro, mi amor, besitos”.