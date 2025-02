Petristas tendrán consultas internas para definir a sus candidatos para las elecciones de 2026: cuándo serían

Convención del Pacto Histórico - crédito Colprensa

A menos de un año para que inicie oficialmente la temporada electoral en Colombia, las bancadas políticas del país alistan sus estrategias para lo que serán las campañas al Congreso y la Presidencia de la República en 2026.

Uno de ellos fue la coalición Pacto Histórico, movimiento que lidera el actual presidente de la república, Gustavo Petro, que anunció un proceso interno que definirá la hoja de ruta del partido político en relación con las consultas interpartidistas y los comicios que se adelantarán el año entrante.

En un comunicado, el movimiento político, que alcanzó la mayoría de los votos registrados en las elecciones del 2022, realizó una invitación a sus militantes para que participen en ello.

“Iniciamos el proceso de Consulta para la construcción colectiva del Movimiento Político #PactoHistórico, la unidad se concreta mediante la práctica, propuestas populares como este espacio político para la continuidad del proyecto político del cambio”, declaró la senadora Isabel Zuleta en su cuenta de X.

Adicionalmente, la congresista, en diálogo con W Radio, sostuvo que se dispuso de un portal web para que los miembros del partido político puedan inscribirse al proceso en cuestión.

“Hoy estamos lanzando la página web mediante la cual estamos generando la participación ciudadana para el nuevo movimiento político Pacto Histórico (...) Convocamos a que se realicen espacios de diálogo para discutir y hacer aportes sobre asuntos claves relacionados con el movimiento”, declaró la parlamentaria al citado medio de comunicación.

El cambio de estrategia del Pacto Histórico fue anunciado oficialmente el 17 de diciembre de 2024, cuando el movimiento confirmó que no volvería a postularse como una coalición en las elecciones nacionales. Esta decisión marca un giro significativo respecto a su participación en las elecciones de 2022, donde la coalición fue clave para asegurar la victoria de Gustavo Petro.

La transición hacia un partido único implica desafíos organizativos y políticos, pero también ofrece la oportunidad de fortalecer su estructura interna y su capacidad de movilización. Para esta fusión, inicialmente están convocados los partidos Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC), pero se espera que otras bancadas políticas se sumen a la iniciativa propuesta por el presidente Gustavo Petro.

Entre los primeros movimientos que se han observado en las filas del Pacto Histórico se encuentra la posible postulación de Gustavo Bolívar a las presidenciales de 2026.

En un video publicado en su cuenta de X, el actual director de Prosperidad Social señaló que hay una probabilidad alta para que se presente a la contienda electoral del año entrante, pero que seguirá a la espera de que el presidente Gustavo Petro avale su renuncia en el cargo mencionado.

“Desde el 10 de febrero el presidente de la República tiene en sus manos mi carta de renuncia, solo que a la fecha no he recibido todavía una respuesta de su parte. De esa respuesta depende mucho la segunda noticia que anda circulando, si seré o no candidato presidencial (...) La probabilidad es alta, soy sincero, especialmente por los resultados de las encuestas, donde he venido creciendo desde octubre”, expresó Bolívar.

Otra de las figuras que podrían sumarse a la consulta interna es la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien no descartó su aspiración para llegar a la Casa de Nariño, o su posibilidad de liderar la lista del Pacto al Senado, aunque se conoció en los medios de comunicación que la funcionaria podría liderar el Departamento Nacional de Planeación, en reemplazo de Alexander López, que si lo acepta, descartaría sus opciones electorales.

“La gente me dice que valdría la pena una precandidatura dentro del Pacto. También me han dicho que podría aspirar a la Alcaldía de Bogotá, y Petro me dijo que fuera al Senado”, mencionó la exjefa de cartera en diálogo con Eva Rey.

En cuanto a los listados del Senado y la Cámara de Representantes, información revelada por El Tiempo detalló que hay varios congresistas que estarían dispuestos a cambiar de corporación como David Racero, Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Alejandro Ocampo, María Fernanda Carrascal y Heráclito Landinez.