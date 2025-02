Familiares de ‘Epa Colombia’ llegaron hasta el centro de Bogotá para solicitarle al presidente Gustavo Petro que la joven sea gestora de paz

Familiares de Epa Colombia pidieron al Gobierno que la joven sea gestora de paz - crédito redes sociales

Martha Roja, Gerardo Barrera, padre de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y su pareja, Karol Samanta, llegaron hasta la Plaza de Bolívar, en cercanías de la Casa de Nariño, para pedirle al presidente Gustavo Petro que la joven de 28 años se convierta en gestora de paz.

Esta petición se realiza como una alternativa para lograr la libertad de Daneidy, pues el 27 de enero de 2025 fue capturada en las instalaciones de una de sus peluquerías en Bogotá por los actos de vandalismo cometidos en 2019 contra la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp).

En el video que fue difundido por las historias de Instagram de la cuenta oficial de Epa Colombia, la primera en hablar fue su madre, que se dirigió al presidente y a varios funcionarios del gobierno para pedir que se integre al grupo de facilitadores de paz en Colombia.

“Pido al señor presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior y a la ministra de Justicia que tengan en cuenta la petición del radicado que puso mi hija Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, para ser vocera de paz”.

Luego, la cámara enfocó a su pareja, con la que tiene una bebé de unos meses. Se dirigió a Petro y aseguró que recobrar su libertad representaría una mano amiga para cientos de familias colombianas.

“Daneidy Barrera merece ser vocera de paz porque ha hecho una transformación social, ayudando a millones de familias y generando empleo; Daneidy, aquí en su libertad, puede aportar para la paz total”, aseguró Karol.

Finalmente, su padre reiteró la petición con la que llegaron hasta el centro de Bogotá: que su hija vuelva a su hogar, con su familia, y con un cargo que le permita ayudar desde la libertad. “Ayúdenos, señor presidente, con esta petición”, expresó.

La joven fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos cometidos. Por el momento, permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.

Sin embargo, esta petición no puede ser tomada por el Gobierno nacional, sino que debe ser dictada por un juez, tal como lo explicó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en conversación con varios medios de comunicación hace unos días, luego de que el presidente solicitara aplicar la ley de utilidad a la empresaria y creadora de contenido, que le permite salir a diario del centro penitenciario.

“Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que aprobó en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna. Debe salir diariamente de la cárcel”, escribió el mandatario por medio de su cuenta en X.

Esta solicitud fue contestada en cuestión de horas. La ministra, en conversación con Mañanas Blu de Blu Radio, aseguró que esta ley sí entrega beneficios a mujeres, pero que no se puede aplicar a todas, teniendo en cuenta los delitos por los que han sido condenadas.

Así respondió Buitrago a Néstor Morales: “La sentencia y la condena no las puede modificar ninguna otra autoridad. Al ser un sustitutivo de prisión, solo un juez de ejecución de penas puede hacer una revisión del caso.”

Una de las peticiones es que las personas que solicita el benefició sea madre, cabeza de familia y que esté en condición de marginalidad, puntos que para Daneidy no aplican. No obstante, la ministra, en la conversación, aplicó que el delito de terrorismo, por le que fue acusada, podría no ajustarse al caso.

Por el momento, la defensa está buscando otras alternativas que le permitan a la mujer acceder algún tipo de beneficio, pues su mayor argumento es que tiene una menor de meses que necesita de su presencia.