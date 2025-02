Reconocida creadora de contenido reveló la curiosa razón por la que no sabe si ir o no al concierto de Shakira en Bogotá: Clara Chía sería la culpable

La creadora de contenido contó la diatriba que tiene con el tema - crédito @isabelariverav/IG

Isabela Rivera, conocida en redes sociales como Chabe, compartió con sus seguidores de Instagram un video humorístico en el que explicó por qué no está segura de asistir o no al concierto de Shakira en El Campín. Y es que de acuerdo con la creadora de contenido, su gran parecido con Clara Chía sería uno de los principales inconvenientes para asistir.

Subida al interior de su vehículo, con un sweater holgado en color navy, Chabe como es conocida por sus seguidores, abrió el video diciendo que “no quiero que Shakira me vea”, debido a los constantes comparativos con Clara Chía. Estos apuntes se presentaron cuando estalló el escándalo de la separación, pero todo se calmó después de un tiempo; sin embargo, con el anuncio de la gira Las mujeres ya no lloran volvieron a aparecer las comparaciones.

Con la llegada del tour a Colombia, los seguidores de la bogotana tanto a nivelo nacional como internacional, comenzaron a decirle nuevamente su gran parecido con la joven española que le robó el corazón a Piqué. Debido a esto, Chabe comenzó a preguntarse si era o no prudente asistir al concierto por los comentarios que recibe como por ejemplo: “Ay, la Chabe Chía” o “la Clara Chía colombiana”.

“Yo compré los boletos en primera fila y no sé si a ustedes les parecería chévere que uno esté cantando feliz en su casa, como dice Shakira, y en primera fila esté ‘la innombrable’ .. Claro, ella me va a ver rápidamente, ella de pronto me confunde, de pronto dice ‘es Clara Chía, juepucha donde está Piqué, vino Piqué, sí, dónde están los niños’ y se armó el mierdero”, agregó entre risas la creadora de contenido.