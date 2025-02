Vicky Dávila intensifica sus críticas a Petro y perfila su candidatura para 2026: “No necesitamos más de lo mismo”

La periodista y candidata presidencial plantea la necesidad de un cambio en la dirección del país, lejos de lo que fue el Gobierno Petro - crédito Vicky Davila/Infobae - Ovidio González/Presidencia

El panorama político en Colombia comienza a perfilarse para las elecciones presidenciales de 2026, y entre los nombres que tienen fuerza en el debate público se encuentra el de la periodista Vicky Dávila. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la precandidata lanzó una crítica directa contra el presidente Gustavo Petro, lo que generó especulaciones sobre su estrategia para captar la atención del electorado.

Los diversos escándalos que han envuelto al Gobierno nacional, como las sospechas sobre el ingreso de fondos irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el poder que ejercen algunos de sus altos funcionarios, la inestabilidad en su gabinete, el caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las denuncias de violencia de género en entidades estatales, han generado controversia; ante esta situación, la periodista sigue de cerca cada uno de estos hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La periodista, reconocida como una de las principales figuras de la oposición al Gobierno de Petro, hizo un llamado a sus posibles votantes en su clara intención de llegar a la Casa de Nariño y convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Colombia. En su mensaje, enfatizó que el país requiere un enfoque diferente, bajo el argumento de que las estrategias del actual mandato fracasaron y que la ciudadanía perdió la confianza en sus promesas.

Vicky Dávila lanza fuertes críticas al Gobierno Petro y advierte que Colombia necesita una nueva estrategia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En este sentido, Dávila escribió en su cuenta en X: “Nunca olviden que los politiqueros de siempre, ‘muy expertos’, y Petro, ‘muy experto’, tienen el país al borde del abismo. Ellos son los culpables. Punto. ¿Queremos seguir en la misma fórmula? La respuesta es No. Punto. Necesitamos liberarnos de los corruptos, de los criminales, del despilfarro, de las mafias de contratistas. De todas las porquerías del sistema podrido. Cambien de estrategia para buscar el apoyo ciudadano. Ya a los colombianos les han mentido tanto que con razón desconfían y ya no creen en cuentos. NO NECESITAMOS MÁS DE LO MISMO. punto”.

El mensaje de la comunicadora se inscribe en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y los dirigentes del país, en un momento en que la opinión pública se muestra crítica con la gestión gubernamental y el sistema político en general. La postura de Dávila fue interpretada por algunos sectores como un llamado a la renovación política y a la necesidad de cambios estructurales en la administración del Estado.

La periodista Vicky Dávila se fue en contra del Gobierno Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Es importante destacar que, desde que Vicky Dávila anunció su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026, ha presentado una serie de propuestas con un fuerte énfasis en la lucha contra la corrupción. Además, señaló que, en caso de ganar, cualquier miembro de su gabinete que se desvíe del camino o cometa errores deberá dejar el cargo, asegurando que así lo hará.

También ha lanzado indirectas a Petro, especialmente después de que fuera acusado de ser adicto a las drogas y él respondiera que su única adicción es el café, lo que la llevó a afirmar a mediados de febrero de 2025 que: “Les prometo algo. Ese café no se vuelve a usar en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026″.

Vicky Dávila habla sobre sus promesas de gobierno en su carrera por llegar a la Presidencia en 2026 - crédito @vickydavilaperiodista/Instagram

El debate sobre el papel de Dávila en la contienda política se ha intensificado, especialmente considerando su trayectoria como periodista y su influencia en la opinión pública. Algunos sectores consideran que su discurso en contra de la corrupción y el “despilfarro” podría convertirse en un estandarte de campaña para captar a votantes desencantados con la clase política tradicional; sin embargo, también hay quienes cuestionan si su falta de experiencia en cargos públicos podría jugar en su contra.

De esta manera, el mensaje de la periodista se suma a la creciente tensión en el debate público, donde el descontento ciudadano con la gestión gubernamental y la falta de confianza en la clase política siguen siendo temas centrales.