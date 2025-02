Petro volvió a defender la bandera del M-19 en evento público, al decir que sus colores “no son de un movimiento terrorista”: le llovieron críticas

El presidente Gustavo critica a quienes aseguran que la bandera del M-19 no debería ser exhibida en ningún evento público - crédito Jesús Áviles/Infobae

En el evento “Pacto por la Tierra y la Vida”, llevado a cabo el 22 de febrero de 2025, en Chicoral, Tolima, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su pasado en la insurgencia, cuando hizo parte del grupo guerrillero M-19, que surgió luego del presunto fraude de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970.

Más allá de su integración a un grupo armado, que fue responsable de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, varios sectores han criticado el hecho de que presente la bandera de la extinta agrupación en eventos públicos.

En esta ocasión, el jefe de Estado, buscó contrarrestar la imagen de violencia que cobija a la bandera del M-19, asegurando que está lejos de representar una organización con fines terroristas. “Esa banderita que allá está atrás y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué, tiene esos tres colores (azul, blanco y rojo). Esos tres colores no son debo un movimiento terrorista, tiene otro significado”, precisó el primer mandatario en el evento.

Según explicó, los colores de la insignia del grupo armado no solo hacían referencia a la paz, sino que implicaban una integración de dos colectividades políticas que en su momento llegaron a ser el foco de la violencia en Colombia: el Partido Liberal y el Partido Conservador.

En consecuencia, en su discurso aprovechó para mencionar los apellido de algunas de las personalidades políticas que se oponen a su Gobierno y que han cuestionado abiertamente su pasado guerrillero y el porte de la polémica bandera.

El M-19 surgió luego del presunto robo en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 - crédito redes sociales

“Hay que recordarle a la Paloma (Valencia), a la (María Fernanda) Cabal, a las Milei (en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei), la que dice las cosas de frente y la que se disfraza, no leen la historia de Colombia: ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz y ese rojo con que termina significa el color liberal”, detalló el jefe de Estado.

En ese sentido, aseguró que la guerrilla era, según él, un símbolo de paz entre dos agrupaciones políticas que entre los años 50 y 60 fueron motivo de confrontaciones internas entre militantes. Tolima, justamente, fue uno de los departamentos del país en el que se registraron esos conflictos armados entre la población civil. De acuerdo con el presidente, tuvo la oportunidad de conversar al respecto con campesinos del lugar, que se refirieron a las cruentas consecuencias de la violencia.

“Me contaban cómo la gente terminaba en sus solares, con las cruces de sus seres queridos enterrados. Cómo las tumbas se iban llenando”, detalló.

El presidente Gustavo Petro mencionó a la senadora María Fernanda Cabal en su discurso, al exaltar el significado de la bandera del M-19 - crédito Jesús Avilés/Infobae

En redes sociales, usuarios mostraron su molestia por las declaraciones del jefe de Estado, que se ha empeñado en recordar la agrupación armada, responsable de asesinatos y secuestros, mediante la exhibición de la bandera. “Petro sigue romantizando la bandera del M-19, ese grupo terrorista que sembró muerte y destrucción en Colombia”; “Dígale eso a las familias de los magistrados que incineraron a las familias de los niños que masacraron en Tacuello a la familia de Rafael Mercado…”, indicaron los internautas.

En mayo de 2024, el primer mandatario ondeó la bandera de la extinta guerrilla junto con la de Colombia, en medio de un discurso que dio en la plaza de Bolívar de Bogotá. En ese momento, aseguró que el M-19 se configuró, más bien, como un movimiento político que integraba varias personas, algunas de ellas asesinadas.

El presidente Gustavo Petro ondeó la bandera del M-19 en la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito @tways/X

El concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, rechazó la conducta del presidente, afirmando que la bandera no debería ser puesta ni revelada, porque algunos de sus integrantes cometieron delitos y atemorizaron a la población.

“Vergüenza y asco. El M-19 merecerá por siempre el repudio que se le tiene al terrorismo. Sentirse orgulloso de eso es ofender a todo un país. Petro no aprende. Aumentará la oposición contra este nefasto Gobierno”, indició el funcionario en su momento.

El concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, rechazó la exhibición de la bandera del M-19 - crédito @SoyVahos/X