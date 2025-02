El Festival Estéreo Picnic 2025 suma un artista sorpresa a su cartel: vea de quién se trata

Las reacciones en redes sociales demostraron inconformidad por los artistas invitados al festival - crédito @festeropicnic / Instagram

Falta poco más de un mes para que el parque Simón Bolívar en Bogotá reciba una nueva edición del Festival Estéreo Picnic. Con un cartel que incluye más de 70 artistas nacionales e internacionales, el evento presentará en 2025 a figuras como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Tool, Justice, Shawn Mendes, The Black Keys y Rüfüs Du Sol entre los headliners que durante cuatro días pondrán la música en la capital del país.

Pese a que la realización del festival es inminente, el evento todavía tiene ases bajo la manga, y así lo dejó ver recientemente al anunciar un nuevo nombre al cartel.

A través de sus cuentas oficiales, el Estéreo Picnic anunció la incorporación de los artistas venezolanos Alleh y Yorghaki a su cartel. Su presentación está programada para el domingo 30 de marzo en Bogotá, donde compartirán escenario con artistas como Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Empire of the Sun y Mon Laferte, así como con Pirlo, otra figura en ascenso dentro del género urbano.

El dúo radicado en España, ganó reconocimiento en el último tiempo gracias a su apuesta por una fusión entre merengue y reguetón, lo que les valió popularidad gracias a temas como Capaz (Merenguetón), El Ingeniero y Tranqui te puedes enamorar, de alta rotación en TikTok, especialmente el primero.

Alleh y Yorghaki han consolidado su presencia en la escena musical con el álbum La Ciudad, que ha impulsado su proyección en mercados de América Latina y España. Su inclusión en el Festival Estéreo Picnic 2025 refuerza la presencia de la música latina en el evento.

El dúo publicó en plataformas digitales su primer álbum La Ciudad, el 24 de diciembre de 2024, captando la atención de la industria musical, particularmente durante enero. Y es que, en pleno furor de Bad Bunny con el estreno de Debí tirar más fotos, la dupla consiguió hacerse un hueco en la radio española, derivando en su impacto en TikTok.

“Esperar que el tema fuera así de exitoso, no, pero obviamente uno hace este trabajo con la mayor dedicación para que la gente lo reciba de la mejor manera. Yo creo que nos hemos sorprendido de lo bien que lo han recibido, de todo el cariño que le han dado al proyecto y a capaz, que ha llegado el número uno en varios países. Obviamente, uno lo hace con todo el cariño del mundo, y nos da mucha ilusión que a la gente le encante”, comentó el dúo acerca del éxito viral de Capaz (Merenguetón), en entrevista con la revista GQ.

Así quedó el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2025

Jueves 27 de marzo

El primer día del festival será protagonizado por Shawn Mendes, Alanis Morissette, Benson Boone, Foster de People, Zedd, Tate McRae, Teddy Swims, Kavinsky y The Marias, siendo los artistas más destacados del día.

Viernes 28 de marzo

Justin Timberlake y Tool serán los principales protagonistas del segundo día, acompañados de una nómina que incluye a Incubus, Parcels (encargados del concierto de apertura en el Teatro Royal Center el miércoles 26 de marzo), Danny Ocean, The Hives, Michael Kiwanuka, Richie Hawtin, Modeselektor, Barry Can’t Swim, y Oh’laville como los artistas que más captura la atención.

Sábado 29 de marzo

Para el tercer día los protagonistas serán The Black Keys y Justice, junto a nombres como Astropical (el proyecto conjunto de Bomba Estéreo y Rawayana), Chalotte de witte, St. Vincent, Nathy Peluso, Monolink, Galy Galiano, CA7RIEL & Paco Amoroso, Kapo y LosPetitFellas, entre otros.

Domingo 30 de marzo

El cierre del festival lo protagonizarán Olivia Rodrigo y Rüfüs Du Sol. A ellos se le suman nombres como Empire Of the Sun, Mon Laferte, Caribou, Girl In Red, JPEGMafia, Fontaines D.C y los mencionados Alleh y Yorghaki, sumados a nombres destacados a nivel nacional como Pirlo, Ela Minus y Ela Taubert.