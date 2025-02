El hijo de Jenny Valentina Beltrán fue hallado en Usme tras 20 días de búsqueda: lo dejaron solo, envuelto en una cobija y con un osito de peluche

El niño de 2 años fue hallado en una zona apartada de Usme, donde lo dejaron con una cobija y un peluche. Su madre fue encontrada sin vida días antes en Ciudad Bolívar - crédito montaje Infobae (redes sociales)

Tras veinte días de incertidumbre, un niño de 2 años de edad que había desaparecido junto a su madre, Jenny Valentina Beltrán, fue encontrado en una zona rural del sector de Usme, en el sur de Bogotá.

Según informó Noticias Caracol, el menor fue hallado gracias a la alerta de una vecina, quien notificó a las autoridades sobre la presencia de un niño abandonado en el área.

El hallazgo del menor se produce días después de que el cuerpo sin vida de su madre, una joven de 18 años, fuera localizado en una zona boscosa de Ciudad Bolívar el pasado 19 de enero.

La joven había desaparecido tras mudarse a la localidad de San Cristóbal con una pareja que conoció apenas dos semanas antes.

Según su madre, esta persona la convenció de viajar a Ecuador, asegurándole que allí habría mejores oportunidades para madres con niños pequeños.

De acuerdo con el testimonio de la abuela del menor, compartido con el medio mencionado, el niño fue abandonado en una loma de Usme, envuelto en una cobija y con el cabello cortado.

Un amigo de la mujer, quien trabaja como celadora, le informó que había visto a un niño que coincidía con la descripción de su nieto. “Me envió una foto y me dijo que al niño lo dejaron por allá en Usme”, relató la abuela.

Una vecina del sector también jugó un papel clave en el rescate. Según su relato, su hijo encontró al menor jugando con un osito de peluche en la zona donde había sido abandonado. La comunidad alertó a las autoridades, permitiendo que el niño fuera finalmente rescatado y reunido con su familia.

El menor fue encontrado en un monte en Usme con una cobija - crédito cortesía

Aunque la abuela expresó su alivio por recuperar a su nieto, también exigió a las autoridades que esclarezcan el asesinato de Jenny Valentina Beltrán y determinen quién estuvo detrás de la desaparición del menor.

La familia pide respuestas sobre lo que ocurrió en los días en que madre e hijo estuvieron desaparecidos y las razones por las que el niño fue abandonado en una zona apartada.

El hallazgo del cuerpo de Jenny Valentina en Ciudad Bolívar ha generado conmoción en la capital, especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

La violencia en esta área no es un hecho aislado: según un informe del Concejo de Bogotá publicado en 2023, Ciudad Bolívar registró 98 homicidios hasta septiembre de ese año, consolidándose como una de las zonas más peligrosas de la ciudad.

En medio de la tragedia, Edwin Orlando Reyes, expareja de Jenny y padre de Erick, compartió detalles sobre su relación con la joven y los últimos momentos en que tuvo contacto con ella.

Familiares y amigos de Jenny Valentina Beltrán exigen justicia tras su asesinato. La joven desapareció junto a su hijo de 2 años, quien fue encontrado 20 días después en Usme - crédito redes sociales

Según relató al medio, ambos vivieron juntos hasta septiembre de 2024 en una zona rural de Santander, donde él trabajaba en un molino de panela. Tras una discusión, decidieron separarse y Jenny se trasladó a Bogotá con el niño.

Edwin explicó que en diciembre de 2024 viajó a Bogotá para visitar a su hijo y entregarle ropa, pero no logró verlo, ya que Jenny no lo llevó al encuentro. Posteriormente, el 6 de enero, la vio en el sector de Santa Librada, en el sur de Bogotá, aunque no intercambiaron palabras.

Días después, Jenny intentó contactarlo para realizar trámites relacionados con el niño, pero no lograron comunicarse debido a problemas con el teléfono de Edwin.

El 9 de febrero, la hermana de Jenny lo contactó para preguntarle si sabía algo sobre ella, ya que no aparecía. Edwin sugirió que se comunicara con otra persona con la que Jenny había tenido una relación, pero este hombre afirmó desconocer su paradero. Finalmente, el 13 de febrero, Edwin recibió la noticia de que el cuerpo de Jenny había sido encontrado sin vida.

Jenny Valentina Beltrán se mudó a San Cristóbal con una pareja que conoció dos semanas antes de su desaparición - crédito cortesía

La desaparición del menor generó una intensa búsqueda por parte de su padre y las autoridades. Edwin expresó su desesperación por encontrar a su hijo, afirmando que era lo único que le quedaba de Jenny.

Según comentó al medio, Jenny siempre estaba al lado del niño, lo que hacía aún más extraño que no estuviera con ella al momento de su muerte.