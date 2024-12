Shakira, Karol G y Kali Uchis aparecieron en la lista de 100 mejores canciones de 2024 de la ‘Rolling Stone’

Shakira, Karol G y Kali Uchis figuraron entre las 100 mejores canciones de 2024 según la Rolling Stone - crédito @shakira y @karolg/Instagram y Mario Anzuoni/REUTERS

Al cierre de cada año, las listas musicales se convierten en un termómetro de las tendencias que marcaron la industria y las preferencias de los oyentes. Desde éxitos virales en plataformas digitales hasta álbumes que definieron géneros, estas clasificaciones no solo celebran a los artistas más destacados, que también reflejan los cambios en el consumo musical.

2024 en particular parece ser destacado como un año especialmente destacado en materia de lanzamientos, algo evidente en el entusiasmo con el que las distintas publicaciones especializadas en música analizan las listas incluyen una mezcla de artistas consagrados y emergentes que dominaron las plataformas de streaming, marcaron récords en ventas y encabezaron festivales alrededor del mundo. Este análisis repasa los momentos y figuras que definieron el panorama musical del año.

Uno de los listados más esperados corre por cuenta de la revista Rolling Stone, que días atrás reveló su lista de los 100 mejores álbumes de 2024 de acuerdo con su redacción y en el que aparecieron Shakira y Kali Uchis con Las mujeres ya no lloran y Orquídeas, respectivamente.

Este sábado 7 de diciembre se dio a conocer el otro gran listado, dedicado a las canciones que tuvieron más impacto durante 2024. Esta vez fueron tres colombianas las que fueron mencionadas, siendo Kali Uchis la de figuración más alta.

La colomboestadounidense tuvo en Orquídeas uno de los trabajos más elogiados por la prensa musical internacional durante 2024, y el medio musical optó por destacar Igual que un ángel, sencillo en el que la cantante colaboró con el mexicano Peso Pluma.

Calificado en los argumentos para ubicarlo en esa posición como “pop disco de ensueño”, la redacción lo reconoció como “una sorpresa incluso para un artista que está dispuesto a experimentar con la mayoría de los sonidos y géneros”. En particular se destacaron aspectos como la letra y la participación del invitado, debido a que alterna entre su acostumbrada voz rasposa y un registro más suave que pocas veces se le ha escuchado. “Su rápida química podría ser la razón por la que la canción llegó al Top 10 del Global 200 de Billboard a principios de este año”, reconoció la revista.

En el puesto 41 figuró Karol G con Si antes te hubiera conocido, uno de los grandes éxitos del año para la Bichota y que se espera que forme parte del sucesor de Mañana será bonito. En su caso se elogió la pista instrumental que “se construye capa por capa, culminando en un estribillo alegre y comunitario”, derivando en un homenaje al merengue dominicano que fue descrito como “edificante y melancólico”.

Quizás la aparición más sorprendente fue la de Shakira, pues a pesar del impacto internacional del que gozó Las mujeres ya no lloran por tratarse de su primer álbum de estudio en siete años, el medio norteamericano no destacó ninguno de sus sencillos. En su lugar, destacó Cómo Dónde y Cuándo, en el puesto 56, que fue descrita como una toma de contacto con el sonido más guitarrero que caracterizó su carrera en los años 90.

“La cantante colombiana aprovecha los angustiosos paisajes sonoros de su clásico álbum de 1998, ¿Dónde Están los Ladrones?, para un momento pop-rock exquisito”, comentó la revista para explicar la incorporación del tema en el listado.

A continuación, las canciones que figuraron en el Top 10 de lo mejor de 2024 de acuerdo con la Rolling Stone.

10. Waxahatchee feat. MJ Lenderman - Right Back to It

9. Charli XCX feat. Lorde - Girl, So Confusing (Remix)

8. Zach Bryan - Pink Skies

7. Tinashe - Nasty

6. Hozier - Too Sweet

5. Billie Eilish - Birds of a Feather

4. Sabrina Carpenter - Espresso

3. Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

2. Kendrick Lamar - Not Like Us

1. Chappell Roan - Good Luck, Babe!