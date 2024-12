Sara Uribe se vistió de rojo en el GP de Abu Dabi de la Formula 1: hasta le preguntaron por piloto de Ferrari

La paisa estuvo entre los espectadores que presenciaron las pruebas de clasificación en el GP de Abu Dhabi, último del calendario de la Formula 1 - crédito sara_uribe/Instagram y Amr Alfiky/Reuters

Sara Uribe tuvo un 2024 en el que se centró en su trabajo como empresaria y modelo, así como en la crianza de su hijo Jacobo, que aparece con regularidad en su contenido en redes sociales como uno de sus protagonistas.

La antioqueña de vez en cuando es motivo de noticia por sus interacciones en redes sociales, pues lo que revela en sus interacciones sobre su vida personal y profesional resulta atrapante para sus seguidores y hasta para sus detractores, para los que también tiene respuestas ocasionalmente.

Por estos días la modelo y ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele en 2012 se encuentra de vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, en el que a pesar de algunos contratiempos como que dejó olvidado su bolso en un taxi en el que se encontraban su pasaporte, papeles personales y hasta dinero (mismo que pudo recuperar con apoyo de los locales), se goza al máximo este tiempo para ella con el que aprovecha para celebrar su cumpleaños 34, que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre.

Desde paracaidismo hasta disfrutar de la vida nocturna en Dubai, la empresaria demuestra que pasa por un momento de plenitud y felicidad. Pero el plan de viaje se cruzó con uno de los eventos más importantes que recibe la lujosa ciudad en el año: la celebración del Gran Premio de Abu Dabi, carrera con la que concluirá la temporada 2024 que ya conoce a su campeón de pilotos, el neerlandés Max Verstappen, de la escudería RedBull Racing.

Sara no desaprovechó la oportunidad y asistió al circuito de Marina Bay donde se disputará la carrera el domingo 8 de diciembre, y estuvo presente mientras se celebraban las prácticas libres del día viernes 6. “Un día para la historia”, escribió en su cuenta de Instagram acompañando las fotografías y hasta un video del momento en que el británico Lewis Hamilton realizaba una vuelta al trazado.

Una usuaria le preguntó a Sara Uribe por Carlos Sainz, piloto de Ferrari, escudería que animaba la colombiana durante las prácticas del GP de Abu Dabi - crédito @sara_uribe/Instagram

La paisa sorprendió con su outfit para la ocasión, completamente rojo excepto por sus tacones de color blanco y unas gafas de sol. El otro detalle llamativo es que en las manos portaba una gorra de la escudería Ferrari, con lo que no dejó dudas de que animaría durante la jornada a los dos pilotos del equipo de Maranello: el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz.

Las reacciones a la publicación elogiaron su belleza, y especialmente la elección del atuendo que lució durante el Gran Premio. “Uff hermosa”, “Es la mejor forma de verse una carrera de F1″, “Divina”, “Mamacita tu eres un Ferrari rojito”, “El outfit perfecto para la ocasión”.

Pero entre todos los comentarios hubo uno en especial que llamó la atención por lo provocativo. Una usuaria le preguntó a Uribe “¿Le mandaste un piquito a mi Carlos Sainz? Así, a la distancia, no importa”, a lo que la modelo respondió “Y hasta más”.

Una usuaria le preguntó a Sara Uribe si le mandó "piquito" mientras observaba las prácticas del GP de Abu Dabi - crédito Hamad I Mohammed/Reuters

El mensaje con el que Sara celebró su cumpleaños

El pasado 29 de noviembre, poco antes de su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, la modelo compartió un sentido mensaje para celebrar su cumpleaños en el que agradeció a Dios por darle la oportunidad de tener una familia y éxito en su vida.

“Si me has dado todo: un hogar hermoso, me salvaste de la maldad y me libraste de la muerte. Me has quitado la enfermedad, me has dado amigos y amigas valiosos, un techo seguro donde dormir... Me has dado todo para que a mi familia no le falte nada”, escribió Sara.

Así celebró Sara su cumpleaños - crédito @sara_uribe / Instagram

“Me diste mi cuerpo completo, me diste un hijo maravilloso. Me has hecho cada vez más humana, más perfecta a tus ojos. Me has enseñado a perdonar, a entender y a amar como tú amas. No me falta el trabajo, no me falta comida en mi mesa. Me has dado los viajes que te he pedido, me has dado las cosas materiales que he querido. Todo lo tengo. Tengo una familia que me enseña a amar tal y como son. ¿Qué más puedo pedirte si me das cada vez más? Eres más de lo que pido, más de lo que puedo tener. Eres todo en mi vida”, añadió Uribe a su mensaje.