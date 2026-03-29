Calvario para los viajeros en el comienzo de la Semana Santa: se presentan bloqueos en Tolima y accidentes de tránsito en Cundinamarca

Comunidades indígenas iniciaron bloqueos en la vía Neiva–Girardot exigiendo cumplimiento de acuerdos sobre tierras y resguardos - crédito Captura de Pantalla X/Ecos del Combeima

En la mañana del domingo 29 de marzo de 2026, Comunidades indígenas iniciaron nuevos bloqueos intermitentes en la vía Neiva–Girardot, en el sector de Balsillas del municipio de Natagaima (Tolima), lo que ha generado afectación a los viajeros que pretendían movilizarse por esta región del país en el comienzo de la Semana Santa.

Según indicó Miguel Bermúdez, director Operativo de Tránsito del Tolima, los bloqueos son liderados por miembros de comunidades indígenas que expresan su descontento contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en cuanto al cumplimiento de acuerdos previamente pactados sobre la entrega de predios para la constitución de resguardos indígenas.

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Las interrupciones, que comenzaron el 24 de marzo, se han mantenido diariamente solo durante el día, con bloqueos de una hora y media seguidos de aperturas de 30 minutos. Sin embargo, el bloqueo total se produjo en la mañana del 29 de marzo.

Imagen de referencia - Durante la última semana de marzo, los bloqueos adoptaron cortes intermitentes y cierre total la mañana del 29 del mismo mes, sin incidentes de orden público reportados - crédito Captura de Pantalla X

Por el momento, no se ha registrado ningún hecho de alteración al orden público en el sitio de bloqueo. Así mismo, voceros de la comunidad indígena denunciaron en diálogo con Caracol Radio que, hasta la fecha, ningún representante de la entidad oficial han atendido las peticiones de diálogo frente a sus exigencias.

Las autoridades han recomendado a los viajeros programar sus movimientos y consultar el estado de la vía ante la alta probabilidad de congestión vehicular y el mantenimiento de la protesta al menos hasta la tarde del Domingo de Ramos.

“Se recomienda a los usuarios de la vía programar sus desplazamientos”, indicó el director Operativo de Tránsito del Tolima al citado medio de comunicación.

El corredor Bogotá-Girardot reportó tres accidentes de tránsito en una sola jornada, agravando la congestión vehicular hacia el sur del país - crédito Vía Sumapaz

Accidentes en la vía Bogotá - Girardot

Este no ha sido el único hecho de alteración a la movilidad registrado en las carreteras del país en la mañana del domingo 29 de marzo.

En la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Girardot, se presentaron tres accidentes de tránsito que provocaron retrasos en la carretera que conecta al centro con el sur del territorio colombiano.

El primer incidente ocurrió a las 4:00 a.m. en el kilómetro 89, sector de Subia, en inmediaciones al municipio de Silvania, en el departamento de Cundinamarca, por un siniestro vial tipo atropello, según lo reportó el concesionario Vía Sumapaz en su cuenta de X.

El primer incidente ocurrió sobre las 4:00a.m. en el sector de Subia - crédito @ViaSumapaz/X

El segundo, ocurrió después de las 5:00 a.m., en la variante de Girardot (Cundinamarca), por la misma causa registrada en Subia.

Por último, el concesionario vial reportó sobre las 8:00a.m. un siniestro víal en el sector de Jaibana, en el municipio de Fusagasugá, hecho que fue atendido por las autoridades de tránsito.

Los tres accidentes ocasionaron afectaciones a la movilidad, con paso restringido a un solo carril en los puntos afectados, de acuerdo con reportes de la Policía de Tránsito.

El tercer siniestro se registró en Fusagasugá - crédito @ViaSumapaz/X

Para esta temporada, la Gobernación de Cundinamarca prevé la llegada de más de 330.000 visitantes al departamento, mientras que el Ministerio de Transporte estima más de 15 millones de desplazamientos a nivel nacional.

Según la entidad nacional, se proyecta la movilización de más de 10 millones de personas por carretera y el despacho de 336.000 vehículos intermunicipales en terminales de transporte. Las carreteras podrían registrar picos de hasta 190.000 vehículos diarios y jornadas con más de 192.000 automotores circulando en un solo día.

El Ministerio de Transporte proyecta más de 15 millones de desplazamientos y la movilización de más de 10 millones de personas por carretera durante la Semana Santa - crédito Google Maps

El Ministerio de Transporte alertó que estarán 41 corredores concesionados —con una extensión de 7.499 kilómetros— totalmente operativos, respaldados por 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y monitoreo permanente con tecnología avanzada. Para mejorar la circulación, se dispuso la restricción de vehículos de carga pesada (más de 3,4 toneladas) en las principales rutas del país.

El Gobierno nacional ha insistido en que el objetivo central es reducir la mortalidad vial que en 2025 alcanzó 246 fallecidos durante la Semana Mayor. La autoridad recomendó a los viajeros extremar precaución y acatar las normas de tránsito para proteger la vida en carretera, en línea con los anuncios difundidos por la concesión Vía del Sumapaz y la Gobernación de Cundinamarca.