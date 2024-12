Paloma Valencia exigió la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol: “Está en mora de renunciar”

Paloma Valencia aseguró que Ricardo Roa debería dejar el cargo en Ecopetrol por múltiples escándalos en los que está inmerso - crédito Camila Díaz/Colprensa y Colprensa

Nuevamente, están exigiendo la renuncia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, por el nuevo escándalo en el que está inmerso debido a la denuncia que hizo en su contra el exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla.

De acuerdo con el exjefe de cartera, tanto Roa como Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer e hijo adoptivo de Petro, estarían interfiriendo en las decisiones que toma la Junta Directiva de la hidroeléctrica de Urrá S.A. ESP. Esto, en aras de favorecer a terceros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Se informó acerca de presuntas presiones indebidas ejercidas por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la junta directiva y la administración de URRÁ S.A. ESP. Estas presiones, según el denunciante, estarían dirigidas a tomar control de la empresa para favorecer a aliados cercanos interesados en la adjudicación de contratos, entre los cuales se destaca el Parque Solar URRÁ 19.9”, se lee en la denuncia revelada por Blu Radio.

Nicolás Alcocer Petro fue salpicado en escándalo que involucra a la hidroeléctrica de Urrá - crédito @nalcocer_petro/X

El proyecto en cuestión está a cargo del consorcio Lux Power 2022, integrado por la compañía Luxim Ingeniería SAS, que al parecer estaría dirigida por ciudadanos identificados como David Cerón y Lucía Muñoz. Además, se habría buscado favorecer de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS, por medio de la adjudicación de contratos de carácter energético.

“[Funcionarios y contratistas] habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica”, precisa el documento dado a conocer por el medio.

Piden renuncia de Ricardo Roa: “Es un señor sindicado por delitos”

En consecuencia, de nuevo, congresistas exigen su renuncia, teniendo en cuenta no solo este escándalo, sino también otros en los que estaría involucrado, como la financiación presuntamente irregular a de la campaña de Gustavo Petro en 2022. También se le relaciona con el presunto redireccionamiento de contratos y el pago de favores de la campaña del presidente por medio de Cenit, la filial de transporte de Ecopetrol.

Paloma Valencia aseguró que Ricardo Roa es un "señor sindicado", lo que sería suficiente para que renuncie a la dirección de Ecopetrol - crédito Colprensa

Así lo explicó la senadora del Centro Democrático y actual precandidata a la Presidencia Paloma Valencia ante varios medios de comunicación. “Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, está en mora de renunciar. Es un señor sindicado por delitos, no solamente por el escándalo de Cenit, sino por lo de Urrá, por todo lo que pasó en la campaña. Parece que el presidente, sobre eso, sí se hace el de la vista gorda”, indicó.

A sus declaraciones se unió la congresista y también precandidata María Fernanda Cabal, que desacreditó las advertencias que ha dado el presidente Gustavo Petro con respecto a un supuesto golpe de Estado que se estaría gestando en su contra y que afectaría también a integrantes de su gabinete.

“Este escándalo de acusaciones entre los funcionarios de Petro no se pueden llamar golpe blando o golpe de Estado. Petro y su gente están quedando en evidencia. La denuncia de Bonilla contra Ricardo Roa debe provocar la salida de Ecopetrol”, aseveró la congresista en su cuenta de X.

La congresista María Fernanda Cabal exigió la renuncia de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol - crédito @MariaFdaCabal/X

Ricardo Roa se sacudió de los señalamientos

A pesar de la ola de críticas y de que la denuncia de Ricardo Bonilla ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, el presidente de Ecopetrol aseguró que no ha ejercido ningún tipo de presión en la Junta Directiva de la empresa de servicios públicos mixta Urrá S.A. ESP.

“Yo, realmente, jamás he puesto un pie en esa empresa, no he ido nunca. No tengo contacto ni directo ni indirecto con ninguno de los miembros de su junta directiva, porque ni siquiera sé quiénes han sido. No tengo manera de tener injerencia alguna en los asuntos de esa empresa”, explicó el funcionario en conversación con la revista Semana.

De hecho, contó que el mismo exministro de Hacienda le informó sobre las irregularidades en las que había sido salpicado por ciudadanos anónimos y que, en consecuencia, indicó que, si se requería, diera traslado a la denuncia para que fuera investigada por la Fiscalía.

Aseguró, entonces, que no será fácil demostrar la presunta injerencia que ha tenido en la hidroeléctrica y que la denuncia estaría permeada por un interés por “alterar” su paz como presidente de Ecopetrol.