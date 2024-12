Rodrigo Londoño aseguró que la respuesta de la JEP no responde a sus preocupaciones: “Nos va a conducir a otros 50 años de conflicto”

Rodrigo Londoño volvió a responder a la JEP con respecto a las palabras del magistrado Alejandro Ramelli diciendo que los delitos que no sean procesados por la justicia transicional podrían transferirse a la jurisdicción ordinaria - crédito Colprensa

El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Alejandro Ramelli, indicó que los delitos que no sean procesados por la Justicia Especial de Paz (JEP) podrían transferirse a la jurisdicción ordinaria, lo cual podría implicar penas de cárcel.

Estas declaraciones de Ramelli fueron cuestionadas por Rodrigo Londoño, antes conocido como alias Timochenko, pero la JEP le volvió a responder al exguerrillero y hoy senador.

El cruce de declaraciones continúo con un nuevo comunicado de Londoño, quien afirmó: “De seguir así (la JEP) nos va a conducir a otros 50 años de conflicto, otros 100 años de impunidad”, comentó el exlíder guerrillero al respecto.

Toda la situación tuvo origen en una misiva enviada a la JEP, Londoño manifestó en su primera respuesta que esos comentarios amenazaban con comprometer los progresos alcanzados en el proceso de construcción de paz.

Frente a estos cuestionamientos, la JEP reiteró su compromiso de brindar garantías legales a quienes se presenten, siempre que cumplan con los criterios establecidos en el acuerdo de paz, especialmente en lo relacionado con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. “La seguridad jurídica de quienes han participado activamente en el proceso está garantizada”, aseguraron.

No obstante, fue precisamente frente a esta respuesta que Rodrigo Londoño, decidió volver a responderle a la corte, asegurando que con esas palabras no se estaban contestando sus preocupaciones. Adicionalmente, aseguró que los firmantes del Acuerdo de Paz han cumplido con lo pactado en La Habana y que no se les puede responsabilizar a lo que él calificó como un “proceder errático” por parte de la Jurisdicción Especial de Paz.

Rodrigo Londoño contesta a la carta de la JEP - crédito @TimoComunes

“Francamente, las reacciones del Magistrado Ramelli a mi carta no resuelven las preocupaciones expresadas. Los comparecientes y firmantes de paz hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz. No se nos puede endilgar responsabilidad por el proceder errático de la JEP”, escribió en su cuenta de X Londoño.

Adicionalmente, el exjefe guerrillero subió un video junto con su publicación en el que desarrolló sus argumentos en contra de la respuesta que le dio la JEP. El líder político del partido Comunes expresó en el metraje confusión tras escuchar la respuesta del magistrado Ramelli a su carta, afirmando que las declaraciones no aclararon sus dudas. Londoño mencionó no comprender la situación actual y cuestionó por qué los tiempos no son suficientes, sugiriendo que no se debería culpar a su grupo por esta situación.

Rodrigo Londoño explica porque no vio de buena manera la respuesta que le dio la JEP a su carta - crédito @TimoComunes

“Escuchando detenidamente la declaración del magistrado Ramelli, tratando de darme respuesta a la carta que le envié, me confundo mucho más. De verdad, no entiendo por qué los tiempos no alcanzan; no es culpa nuestra”, sostuvo Londoño.

Rodrigo Londoño expresó su preocupación por la lentitud del proceso de paz, señalando que, a pesar de haber renunciado a ciertos derechos, el proceso se ve obstaculizado. Destacó que la falta de avance se debe a factores que han ralentizado el proceso, lo que genera inquietud sobre el futuro.

Ante esta situación, Londoño hizo un llamado tanto a la comunidad internacional como a la sociedad colombiana para que se unan en torno a la paz y respalden el proceso. Subrayó que es vital recuperar la esencia del acuerdo de paz, ya que de no hacerlo, existe el riesgo de prolongar el conflicto durante muchas décadas más.

“Lo hemos venido diciendo desde el principio: es más, renunciamos al derecho de presunción de inocencia para que se agilice. Pero es la JEP la que ha ralentizado todo este proceso y, de verdad, preocupa mucho. Por eso el llamado a la acción internacional, el llamado a la sociedad colombiana, que cree en la paz y está convencida de que ese es el camino para rodear a la JEP, para que vuelva a su origen y rescate su naturaleza, porque así nos conducirá, de no hacerlo, a otros 50 años de conflicto, a otros 100 años”, opinó Londoño sobre la respuesta que le dio la corte a su carta.