“Nos preocupa la transparencia en ese proceso, no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”: vicecanciller Jorge Rojas

Jorge Rojas aseguró que en este momento la prioridad para Colombia es mantener y fortalecer las relaciones con Venezuela - Cortesía Cancillería

Colombia ha decidido mantener sus relaciones diplomáticas con Venezuela a pesar de las dudas sobre la transparencia de los resultados electorales en el país vecino.

Según declaraciones del vicecanciller Jorge Rojas, el Gobierno de Gustavo Petro no reconoce un resultado electoral específico en Venezuela, pero considera que la ruptura de relaciones y el cierre de fronteras no lograron los objetivos deseados.

En este contexto, Colombia busca fortalecer la integración latinoamericana y continuar el diálogo tanto con el gobierno venezolano como con la oposición.

“Los resultados electorales tienen muchas dudas, nos preocupa la transparencia en ese proceso, no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela creo que la ruptura de relaciones y el cierre de fronteras no funcionó no logró los objetivos que se habían planteado nosotros queremos mantener en el marco la integración latinoamericana, vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos que se respete a la oposición que se le dé garantías a la oposición y estamos haciendo un diálogo con el gobierno de Venezuela y con la oposición en Venezuela porque como lo ha dicho el presidente necesitamos un diálogo para una paz política en Venezuela”, aseguró el diplomático.

El vicecanciller Rojas destacó la importancia de exigir el respeto a los derechos humanos y las garantías para la oposición en Venezuela. Desde el inicio del actual Gobierno colombiano, se ha insistido en el reintegro de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual es visto como un pilar fundamental para las democracias de la región.

Además, Colombia ha solicitado garantías procesales para los detenidos y el acceso consular a los compatriotas encarcelados en Venezuela.

En medio de la Comisión Binacional de Integración, se han llevado a cabo reuniones para fortalecer las relaciones bilaterales, a pesar de las tensiones políticas. Colombia ha dejado claro que, independientemente de quién esté en el poder en Venezuela, es esencial mantener una política de buena vecindad y seguridad en las fronteras terrestres y marítimas compartidas.

El Gobierno colombiano también ha respondido a las invitaciones recibidas para observar el proceso político en Venezuela, que se extenderá hasta el 10 de enero. Durante este periodo, se espera que se tomen decisiones basadas en el respeto a los derechos humanos y la estabilidad política en la región.