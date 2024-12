María Fernanda Cabal reiteró necesidad de que en Colombia se apruebe el “uso legal” de armas de fuego: encendió la polémica

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció sobre el atraco en el restaurante Masa y lanzó polémica propuesta - crédito REUTERS - suministrada a Infobae

El grave suceso registrado en la noche del sábado 30 de noviembre en el restaurante Masa de Bogotá, lugar en el que se registró un tiroteo en el momento en el que delincuentes intentaron atracar a los comensales del establecimiento, y en el que por fortuna no se registraron víctimas fatales, revivió en redes sociales un viejo debate que, desde sectores como el Centro Democrático se ha querido impulsar: el uso legal de armas de fuego, para que sean usadas en defensa propia.

Y una de las que puso el tema en discusión fue la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que además es precandidata presidencial, que a través de sus redes sociales se refirió a la necesidad que existe en el país de que los ciudadanos tengan la posibilidad de proteger su integridad física frente al accionar de los violentos. Una iniciativa que apoyan sus copartidarios, pero que en los demás sectores políticos ha generado cierto revuelo.

“Debemos avanzar al porte legal de armas. El uso de la legítima defensa es fundamental para proteger la vida. El porte legal es herramienta que disuade al criminal de atacar a su víctima”, expresó Cabal en la primera parte de su mensaje, con el que reiteró una iniciativa que ya había expresado de manera pública, durante el foro de precandidatos de su colectividad, que se llevó a cabo en Bogotá, y que liderado por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

Para Cabal es claro que “mientras terroristas y delincuentes andan armados”, la población civil es objetivo de los ataques sin poder defenderse. “Un porte de armas legal hace responsable al portador para que responda por el uso que le dé, con la ventaja de la trazabilidad del Estado”, remarcó la congresista, que tendría entre sus propuestas este polémico aval al porte de estos artefactos para salvaguardar, según ella, la vida de quienes estarían en riesgo ante el accionar violento.

Masa, epicentro de un nuevo atraco; preocupación por situación de seguridad en Bogotá

Y es que, en el caso del establecimiento en mención, esta era la tercera vez en que era víctima de la delincuencia, pues en noviembre de 2013 se registró el primer hecho, mientras que el 7 de febrero de 2024 se presentó el segundo caso, cuando roban celulares, computadores portátiles y otros dispositivos electrónicos, en un sitio en el que se encontraban, en ese momento 25 personas. En esta ocasión, robaron dos aparatos en el lugar, según versiones de las autoridades.

“Que se repita un hurto en este sitio no tiene justificación con la vigilancia que se ha desplegado en la zona”. En ese sentido, el mandatario local fue enfático en que “la instrucción para la Policía es capturar y judicializar a estos delincuentes”, expresó sobre el particular el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que el domingo 1 de diciembre lideró una reunión con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, para analizar la situación de orden público en la capital.

Como era de esperarse, la proposición de Cabal generó reacciones tanto a favor como en contra. “Si, definitivamente. Porte legal de armas. A los delincuentes NO les va a gustar la idea”, comentó uno de los usuarios. “No doctora. Ese no es el camino. El Gobierno debe ser fuerte y proteger a sus ciudadanos, no al contrario. Permitir que los Colombianos nos armemos y nos defendamos solos es aceptar que no necesitamos fuerza pública”, agregó otro usuario en las redes sociales.

Frente a esta discusión, no se ha conocido, hasta el momento, la visión del presidente de la República, Gustavo Petro, aunque habitualmente es crítico de este tipo de medidas que, en su concepto, serían propiciar una serie de conductas que podrían generar graves casos de justicia por mano propia.