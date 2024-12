Mamá de la niña dio detalles de los mensajes de Juan Felipe Rincón con su hija: “Le dice que lo consienta”

Imágenes de las cámaras de seguridad de un edificio residencial ubicaron al joven de 21 años y a quien sería su pareja sentimental, de 15, ingresando al ascensor después de llegar en una motocicleta conducida por Rincón - crédito captura de pantalla/redes sociales

El domingo 24 de noviembre de 2024, Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional, general William Rincón, falleció en el barrio Quiroga, en Bogotá.

Según información publicada por Medicina Legal, el joven de 21 años murió luego de recibir un disparo en el tórax, seguido de agresiones físicas por parte de familiares de una menor de edad, con la que Rincón mantendría un contacto inapropiado.

Son varias las hipótesis que se manejan, pero una de las más llamativas es que, supuestamente, Juan Felipe Rincón escribía a dos menores de edad, a las que les habría solicitado fotos desnudas. Al parecer, los familiares de las menores se dieron cuenta, razón por la cual lo habrían engañado y tendido una trampa.

Katherine Sotelo, mamá de una de las menores, afirmó que Rincón supuestamente chateaba con su hija en la red social Instagram.

En entrevista con W Radio, Sotelo aseguró que no tenía conocimiento que su hija de 8 años tuviera un perfil en Instagram. Además, detalló la forma en que se enteró del cruce de mensajes con el joven de 21 años.

“Mi hija siempre usa mi celular, yo no sabía que ella tenía una cuenta de Instagram, me di cuenta porque la vi nerviosa, le quité el celular y leí todas las barbaridades que le decía Juan Felipe”, indicó la madre de la menor.

La mujer contó al citado medio que, tras preguntarle a su hija, ella le confirmó que se hablaba con Juan Felipe Rincón cuatro días antes de que falleciera el joven. “Me dijo que las fotos o el reto que pedía Juan Felipe sucedió hasta esa mañana”, indicó Sotelo.

Y agregó: “Se trataba de un juego que se llamaba verdad o reto. Aquí tengo las conversaciones en donde él le dice a mi hija que lo consienta, él le pide fotos de su vagina y mi hija le dice que ella le manda unas fotos con un emoticón, pero [él] le dice que no porque él ya le ha enviado muchas sin esto. Esto hace referencia a que [él] ya le había enviado fotos de su parte íntima a mi hija”.

Katherine Sotelo enfatizó que su hija nunca se encontró en persona con el hijo del general William Rincón, pero detalló que, supuestamente, el joven de 21 años si invitó a su hija de 8 años a comer un helado.

“Él le dice a mi hija que la llevaría hasta su apartamento y le dice que ahí al lado pueden comprar el helado”, aseveró la mujer a W Radio.

Según contó Sotelo, después de darse cuenta de las conversaciones, ella comenzó a hacerse pasar por su hija, para posteriormente engañarlo y citarlo al barrio Quiroga.

“Nosotros no queríamos matar a un muchacho, a nadie se le va a desear la muerte, yo quería hablar con él y tal vez cachetearlo porque eso no se le hace a una niña”, indicó la mujer.

Sotelo detalló que el objetivo principal era quitarle el celular al joven de 21 años, y verificar si sostenía conversaciones con otras menores y así entregarlo a la Policía, razón por la cual accedieron a que la menor de 15 años visitara el apartamento de Juan Felipe Rincón.

“Él [Juan Felipe] le pagó un Picap [a la niña de 15 años]. Ella me dijo que estaba dispuesta a traerlo. Yo estaba hablando con ella en todo momento, me decía que estaba en la 170 con 9, en un apartamento muy lujoso. Yo me hacía pasar por su hermana, inventaba que se había perdido el perro, que la mamá estaba enojada y que debía llegar rápido”, afirmó la madre de la menor de 8 años.

Y puntualizó: “Él fue acorralado por la multitud, llamamos a la policía muchas veces y, a pesar de tener una estación y la Alcaldía local cerca, llegaron después de media hora, cuando ya Juan Felipe estaba muerto”.

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido. Sin embargo, Andrés Sotelo y su familia aseguran que el verdadero asesino es el escolta de Juan Felipe Rincón.