Susana Boreal y sus polémicas: desde asegurar que fuma marihuana a diario hasta criticar a los padres por obligar a sus hijos a ir al colegio

Susana Boreal, congresista del Pacto Histórico, ha vuelto a ser el centro de atención tras una declaración que ha generado controversia. Durante un debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes sobre el sistema educativo colombiano, Boreal afirmó que obligar a los niños a asistir al colegio es una forma de violencia y adoctrinamiento, según informó El Colombiano.

La congresista, cuyo nombre real es Susana Gómez Castaño, se hizo conocida durante el paro nacional de 2021, cuando organizó una protesta sinfónica en el parque de los deseos en Medellín. Su trayectoria política ha estado marcada por varias polémicas desde que asumió su cargo como representante por Antioquia.

Una de las primeras controversias surgió poco después de su llegada al Congreso, cuando fue criticada por no conocer el procedimiento para apoyar una proposición durante una sesión. En un video, Boreal admitió no saber cómo adherirse a una proposición de su colega Daniel Carvalho. Posteriormente, defendió su postura en Twitter, afirmando que no le da miedo reconocer cuando no sabe algo y pedir ayuda.

La reciente declaración sobre la educación no es la única que ha generado debate. Boreal, quien es música de la Universidad de Antioquia, ha cuestionado la calidad del sistema educativo colombiano, sugiriendo que está obsoleto y necesita reformas significativas.

Estas declaraciones han provocado reacciones mixtas entre sus colegas y el público, algunos de los cuales apoyan su crítica al sistema educativo, mientras que otros consideran sus comentarios como una falta de comprensión de la importancia de la educación formal.