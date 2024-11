Habló la mamá de Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector de la Policía asesinado en Bogotá: “Si salió con esta menor no tendré ningún problema en aceptarlo”

Diana Morales habló sobre el crimen de su hijo el 24 de noviembre - crédito redes sociales

El asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía General de la nación, continúa siendo uno de los temas más coyunturales que abarcan las principales páginas de los portales web y otros medios de comunicación en el país.

La forma en la que ocurrieron los hechos, los implicados y los diferentes datos que han sido revelados a medida que avanza la investigación han señalado la posible implicación de menores de edad en los hechos anteriores al crimen.

La madre de Juan Felipe, Diana Morales, dialogó con medios de comunicación y aseguró que por más de ser su primogénito, en ningún momento esconderá los actos de su hijo.

“Las niñas de 15 años están enfocadas en relaciones desbocadas. Si Juan Felipe salió con esta menor no tendré ningún problema en aceptarlo, pero aún no se sabe, hoy en día hay niñas de 14 años que salen con adultos de 40 y 50, esa es responsabilidad de los papás”, mencionó en la W Radio.

Se despachó contra la madre de la menor de 8 años porque a esa edad ya tenía cuentas en diferentes redes sociales, y la disculpa que esta le ha dado a Morales: que la menor no sabe cómo manejar las redes sociales.

“Es una niña de 8 años con una página de Instagram, a mí que no me venga la mamá con el cuento de que ella no sabe manejar las redes sociales. Yo a Juan Felipe le revisé las redes hasta que tuvo 18 años”, afirmó.