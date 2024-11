Gustavo Bolívar entregó 1.500 ovejas a familias vulnerables en el Magdalena: estos son los proyectos en la costa

El director del DPS afirmó que se trata de una "ayuda en especie" - crédito DPS

Como parte de las estrategias de ayuda social, que pretende transformar la economía de las comunidades afectadas por la violencia en Magdalena, Gustavo Bolívar que encabeza el Departamento de Prosperidad Social, implementó un proyecto “autosostenible”.

Según la información que ofreció el mismo Bolívar y el DPS, el proyecto comenzó en el municipio de Pueblo Viejo y consiste en la entrega de 1.500 ovejas a trescientas familias, con el objetivo de fomentar la producción de leche y queso.

La estrategia es que cada familia recibe cinco ovejas, junto con recursos adicionales para asegurar la supervivencia de los animales, como soga, semillas forrajeras y árboles frutales.

Con una inversión de más de 63 mil millones de pesos para toda la región, en esta zona el plan contempla la creación de 9.300 granjas. En lugar de entregar dinero en efectivo, se proporciona a las familias un millón de pesos en forma de ovejas y recursos agrícolas.

Este enfoque está dirigido a víctimas de desplazamiento forzado, quienes son seleccionadas para participar en el programa.

“De los proyectos que me entusiasman, me alegran la vida, me llenan el corazón, son las Unidades Productivas de Autoconsumo. Acá en la vereda San Juan de Palos Prietos, entregamos 1.500 ovejos a trescientos familias, cinco ovejas por familia, para que los reproduzcan, para que saquen leche, para que puedan tener una autosostenibilidad, no solo alimenticia, sino económica”, dijo Bolívar.

Gustavo Bolívar y la entrega de 1.500 ovejas en Magdalena - crédito Gustavo Bolívar

Incluso, dijo que “van a producir su propia leche, queso y las harán reproducir hasta tener un buen rebaño. En toda Colombia estamos creando 9.300 granjas de autoconsumo con animales, semillas y herramientas”.

Fue un valor aproximado de 1.400.000 pesos por hogar. La inversión en este departamento ya supera los 11.340 millones de pesos, de los cuales 1.621 millones se destinaron a Pueblo Viejo.

El programa, que se extiende a otros municipios como Pedraza, Zapayán y Nueva Granada, busca no solo proporcionar un sustento inmediato, sino también enseñar a las familias a generar sus propios ingresos. Bolívar enfatizó, citado por Las2Orillas, que el lema del proyecto es “No regalamos peces, enseñamos a pescar”.

Bolívar afirmó que la ayuda es para permitir autosuficiencia en las familias beneficiadas - crédito Colprensa

También dijo: “No es con una transferencia que sacaremos a nuestra gente de la pobreza, es con apoyo en especie”.

Los otros proyectos del DPS en la costa caribeña

Puerto Escondido, Córdoba, ha experimentado una transformación, además, con la pavimentación de 8.000 metros de vías, que beneficiarían a 22.000 habitantes de esta región sabanera.

Esta obra, entregada por el Gobierno nacional a través de Prosperidad Social, representa una inversión superior a los 15.000 millones de pesos, según informó la entidad. Durante el acto de entrega, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, destacó la importancia de esta infraestructura para mejorar la calidad de vida de los residentes.

“A nombre del Gobierno nacional, hacemos entrega oficial de este pavimento que cubre casi el 81% de su pueblo”, estimó el funcionario.

Esta es la ruta de Pueblo Escondido, Córdoba, con la que el DPS inició un plan de infraestructura vial en la costa - crédito Prosperidad Social

Simultáneamente, el Gobierno avanza en el proyecto de Unidades Productivas de Autoconsumo en el departamento de Magdalena, con el objetivo de asegurar la seguridad alimentaria de 2.100 hogares. Este esfuerzo forma parte de un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos y busca beneficiar a 9.300 hogares vulnerables en varias regiones del país, incluyendo Antioquia, Cauca, Bolívar y Chocó. La inversión total en este proyecto supera los 60.000 millones de pesos.

En Chocó, el plan contra el hambre también avanza con la realización de cinco ferias agroalimentarias en los municipios de Lloró, Medio Atrato y Medio Baudó, donde 1.500 hogares intercambiaron saberes y experiencias. Estas actividades, apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos, buscan fortalecer la seguridad alimentaria en la región.