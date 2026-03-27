Colombia

Johanna Fadul y Juanse Quintero compartieron impactante video de su accidente de tránsito: conductora de una moto salió expulsada

La pareja de actores compartió en redes sociales el video del accidente de tránsito en el que se vieron involucrados. En las imágenes se aprecia cómo la pareja conversa con la motociclista afectada, quien terminó visiblemente alterada tras salir expulsada por el impacto

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El accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero que generó preocupación entre sus seguidores - crédito @juansequintero/ Instagram
El accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero que generó preocupación entre sus seguidores - crédito @juansequintero/ Instagram

Los actores Johanna Fadul y Juanse Quintero estuvieron involucrados en un accidente de tránsito la tarde del 26 de marzo, un episodio que fue grabado y compartido en las historias de Instagram de Quintero.

Las imágenes permitieron ver el vehículo en el que se desplazaban, con notables abolladuras y rayones, así como a una mujer visiblemente alterada tras el incidente.

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Según el testimonio que aparece en el video, la mujer habría sido impactada por un motociclista, lo que causó que la moto chocara contra el automóvil donde se encontraban los actores. Como resultado de la colisión, la mujer salió despedida y relató lo ocurrido en estado de conmoción: “Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal, yo ni siquiera frené, yo venía manejando, ni siquiera paré... No sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima. Me paré de una”.

El motociclista señalado como responsable del accidente abandonó el lugar de los hechos, sin que hasta el momento se conozca su identidad. A pesar del impacto y del momento de tensión que experimentaron los implicados, no se reportaron heridos graves.

Accidente de tránsito involucra a Johanna Fadul y Juanse Quintero: así fue el momento - crédito @juansequintero/ Instagram

El video difundido rápidamente en redes sociales generó preocupación entre los seguidores de Fadul y Quintero, quienes enviaron mensajes de apoyo y consultaron por el estado de salud de los implicados. El hecho de que los actores documentaran lo sucedido en tiempo real contribuyó a la rápida viralización del incidente y aumentó la atención mediática sobre el caso.

Hasta ahora, la pareja no ha ofrecido información adicional sobre el desenlace del accidente ni sobre las gestiones posteriores a lo ocurrido.

Polémica entre Beba, Johanna Fadul y Juanse Quintero por supuestos mensajes privados en redes sociales

En medio de la controversia y la preocupación por el accidente de tránsito que sufrió la pareja de actores, resurgió el recuerdo de la reciente polémica que los involucró en un supuesto coqueteo con otra mujer. La controversia entre Beba, Johanna Fadul y Juanse Quintero se desató a raíz de comentarios realizados durante La casa de los famosos Colombia.

Todo comenzó cuando Beba insinuó, en una conversación dentro del reality, que Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, le había enviado mensajes privados por Instagram meses antes de ingresar al programa. Estas insinuaciones se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron diversas reacciones, tanto entre los seguidores del concurso como fuera de él.

Johanna Fadul aclara la polémica con Beba y JuanSe Quintero - crédito @johannafadul / Instagram
Johanna Fadul aclara la polémica con Beba y JuanSe Quintero - crédito @johannafadul / Instagram

Beba, cuyo nombre es Valeri de la Cruz, aclaró en una entrevista: “Yo en ningún momento lo hice con la intención de que con mi comentario o con las señas o lo que sea que hice eso iba a generar esto que muchas personas pensaron que yo estaba insinuando que había un chat, que había una conversación. Eso nunca existió. Yo nunca lo dije”. Además, explicó que únicamente mencionó que “había likes y que me habían seguido y eso ya se confirmó (…) No sé qué va a pasar de ahí en adelante y no me interesa”.

Ante la polémica, Johanna Fadul reaccionó con humor en sus redes sociales. Publicó un video en el que le pregunta a su esposo, mientras lo despierta: “¿Cuál es la huevonada con Beba? ¿Qué es lo que tienes que decir?” y añadió: “Ya le revisé el celular a Juanse, mis amores, ¿quieren chisme? (…) Ay, lo que le espera al bello durmiente (…) Esto se destapó”. En ese mismo video, Juanse le muestra a Johanna que no existe ninguna conversación con Beba, desmintiendo así los rumores. Fadul incluso bromeó enviando un mensaje a Beba: “Bebita, ¿puedo estar con mi marido hoy? Préstamelo”.

Posteriormente, el equipo de Beba difundió un comunicado pidiendo respeto y recordando que “el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental autónomo”, invitando a abstenerse de usar la imagen o nombre de Beba sin autorización.

Roberto Velásquez aclaró que la salida de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia es definitiva y no estará sujeta a votación - crédito cortesía RCN
Johanna Fadul respondió con humor y transparencia en redes, mostrando que no existía conversación alguna entre su esposo y Beba - crédito cortesía RCN

Beba insistió en que todo fue un malentendido amplificado por el formato del programa y las redes sociales, y concluyó: “la verdad al final sale a la luz”.

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