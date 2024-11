César Gaviria lanzó dura advertencia por la reforma a la salud del Gobierno Petro: “Detengan este proyecto”

El expresidente de Colombia César Gaviria aseguró que el Gobierno busca imponer un modelo de salud que desarticula los niveles de atención - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La reforma a la salud que el Gobierno nacional radicó, de nuevo, en septiembre de 2024, sigue teniendo detractores. Luego de que el polémico proyecto se hundiera en la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno de Gustavo Petro volvió al ruedo con la propuesta, aunque ya están pidiendo que no sea aprobada en el Congreso.

El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, se pronunció al respecto mediante un comunicado, en el que aseguró que la iniciativa pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud actual, por medio del cual millones de colombianos han podido acceder a los servicios que requieres. Además, sumergiría al país en un “caos operativo y financiero” de enormes proporciones.

Desde su punto de vista, el proyecto debería estar respaldado por criterios técnicos y financieros serios y sostenibles; sin embargo, ese no sería el caso de la reforma a la salud del Gobierno Petro, que está persistiendo en la aprobación de una propuesta que tendría vacíos y que, además, contaría con varias contradicciones.

Recalcó, incluso, que en mayo de 2024 la Comisión Séptima del Senado rechazó una versión previa de la iniciativa, alegando que tenía fallas de carácter estructural que, de plano, ponían en riesgo la atención en salud de los habitantes. “A pesar de esta advertencia, el Gobierno insiste en imponer un modelo que desarticula los niveles de atención, fragmenta los recursos y genera confusión sobre quién será responsable de la atención de los ciudadanos”, indicó el exmandatario de Colombia.

A esto se suma que el Gobierno está obligado a pagar un acumulado de deudas as las EPS, las cuales ascienden a $15 billones, por lo que, según Gaviria, lo primero que debería hacerse es cumplir con esas obligaciones antes de echar a andar una reforma completa del sistema de salud.

En consecuencia, solicitó al Congreso de la República, al mismo Gobierno y a otros actores involucrados, que “detengan este proyecto”, puesto que, aunque el país si necesita de una reforma a la salud, esta debe ser consensuada y debe tener unas basas técnicas, operativas y financieras claras y sólidas. De esta manera, se podría garantizar que, en efecto, los servicios de salud sigan prestándose y el sistema realmente mejore.

“No puedo quedarme callado mientras se comete este error histórico. La salud de los colombianos no puede ser víctima de improvisaciones ni de apuestas ideológicas que no tienen sustento técnico (...). No podemos permitir que esta reforma se convierta en un salto al vacío que perjudique a millones de colombianos”, añadió.

Advirtió que, si la iniciativa no se hunde nuevamente en el Congreso, Colombia pasará por una “página oscura”, producto de una posible destrucción de lo que se construyó en 30 años en materia de salud en el país.

Gustavo Petro defiende la reforma a la salud

Sin embargo, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, el nuevo modelo de salud que propone sería beneficioso para el país porque no solo sería universal, sino que garantizaría eficiencia y prevención.

Además, asegura que el futuro de las entidades promotoras de salud está en su reforma, puesto que las releva de la responsabilidad de administrar los recursos públicos; la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se encargará de transferir el dinero a todos los actores del sistema.

“Las EPS se salvan solo si se transforman en gestoras sin administración de recursos públicos y dejan de ser aseguradoras, que han demostrado, no pueden ser, porque como toda aseguradora financiera en el mundo, debe tener recursos en reservas técnicas, y las EPS “desaparecen” las reservas técnicas”, detalló el jefe de Estado.

No obstante, de acuerdo con Gaviria, la Adres pasará a ser “juez”, porque tendrá una concentración excesiva de responsabilidades. Estará habilitada, entonces, regular el sistema, hacer auditorías y manejar por completo los recursos de la salud, lo que podría facilitar la comisión de actos de corrupción.