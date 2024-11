Andrea Echeverri habló sobre su miedo a envejecer: “Se necesita valentía”

La vocalista de Aterciopelados habló sobre el proceso de envejecer en la industria - crédito Paola España Comunicaciones

Andrea Echeverri hace parte de las legendarias voces de la música en Colombia, como parte de la banda de rock alternativo Aterciopelados, que han llevado al exterior éxitos como Bolero falaz, Florecita rockera, Baracunatana, entre otras canciones.

Pese a que se conocen varios detalles de la vida de Andrea, fue en medio del pódcast Menopáusicas y qué, dirigido por Yolanda Ruiz, que la vocalista decidió abrir su corazón y revelar cómo ha sido envejecer dentro de la industria y respondió si le tiene miedo a la vejez.

“Uno sí ve gente como mi mamá y, claro que da miedo envejecer, se necesita una valentía profunda, porque eso es algo que avanza y va siendo más duro cada vez... Y yo tengo una canción divina que se llama Vieja... ‘Vida malparida, de la juventud asesina, una calavera, bajando paso a paso la escalera, la cuenta es regresiva, para ser de los gusanos la comida’, intento meterle humor al tema”, dijo entre risas la cantante.

Además, confesó que ha sentido envidia de varias cantantes después de hacer más vieja, pues asegura que se han podido hacer de bendiciones económicas, “me da mucha envidia de varias, que por ejemplo se podría comprar una casa que me gustaría, pero no tengo con qué”, explicó.

Cómo logró hacer equipo con su exnovio

Desde el inicio de Aterciopelados, Andrea y Héctor Buitrago han sido las caras visibles de la icónica banda de rock, y aunque la relación de ellos ha sido artística, hubo un momento en que el romance floreció.

Aunque fueron pareja, decidieron poner fin a amorío y continuar como si nada con la banda, por lo que en medio de la entrevista respondió cómo logró trabajar junto a un examor.

“Todo costó trabajo, porque eso fue un romance apasionado, además fue como una telenovela, porque yo siendo gomela, él un punk del Restrepo, nos fuimos a vivir juntos, todo era divino, teníamos un bar, hicimos esta banda, pero después rompió mi corazón y eso fue duro y de esas tusas uno escribe buenas canciones”, dijo la cantante.

Pese a los problemas que tuvieron al final de la relación, puso como prioridad la continuación de la banda, según ella por su amor al canto, por lo que decidió dejar los rencores y continuar.

“Al final con quien usted tiene una historia de amor así, pues hay muchas afinidades, pero gustar eso, duró muchos años, porque él es mandón y yo me dejaba hasta que eso explotó… duramos casi como 3 años sin hablarnos”, explico Andrea.

La pareja de cantantes duró un buen tiempo tomando caminos diferentes, hasta que en el aniversario 20 de Rock al Parque, empezaron a pedirles que se volvieran a unir como grupo.

“Yo decía al comienzo que no, entonces aceptamos ir a Rock al Parque y ya después mirábamos si funcionaba, y en ese momento volvimos a conectar, pero ya como más iguales, nadie se le mete al rancho al otro… Y yo soy muy feliz de estar con él, porque somos de verdad un dúo dinámico”, añadió la vocalista de la banda.

Ha sentido desigualdades en la música

Aunque Andrea confesó que la música ha sido un espacio en el que ha podido desarrollarse como lo soñó desde el inicio de su carrera, sí considera que hay actos musicales que esfuerzan mejor artísticamente y ganan más que ella.

“Hay etapas que son duras, pero más por pelear por el lugar, y como que uno se empieza a preguntar por qué tal persona gana tantos ceros más que yo, yo soy igual de buena, soy buena cantante, pero el mundo es así, y yo quiero que todas sean como yo, quiero un espacio en donde todo el mundo pueda ser”, explicó la vocalista de Aterciopelados.

Andrea Echeverri confesó además que no solo le molestan las diferencias en términos de fama con algunas cantantes, sino también que varias ayudan a promover, según ella, el machismo y algunas desigualdades sociales.