Entre lágrimas: Juan Pablo Raba reveló por qué decidió crear el pódcast ‘Los hombres sí lloran’

El actor confesó la razón por la que creo su pódcast - crédito @juanpabloraba

Juan Pablo Raba es uno de los actores más destacados de la escena en la televisión colombiana, con varias series y novela en las que ha demostrado su talento ante la cámara y la ha permitido ganar el respeto y cariño de sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Recientemente, Juan Pablo se destacó por su protagónico en la serie Distrito Salvaje, en donde dio vida un exguerrillero que intenta reinsertarse a la sociedad en medio de un proceso de paz, papel que Raba ha confesado en varias oportunidades que le cambió la vida.

Tras años de haber estado lejos de los sets de grabación por varios años, el actor decidió presentar su proyecto propio Los hombres sí lloran, un pódcast con el que busca darle voz a los hombres como un escenario en donde se permitan ser vulnerables y hablar de sus historias.

Juan Pablo Raba habló del proceso de su podcast - crédito Cate Cameron/CBS All Access/ EFE

A la fecha Raba ha tenido como invitados a Tatán Mejía, Santiago Cruz, Pedro Capo, Alejandro Riaño, Andrés Parra, entre otros hombres destacados de la farándula que se han dado la oportunidad de hablar desde su punto de vista.

Aunque el canal del actor cuenta con un éxito en cada episodio, fue para una entrevista con La Red que Juan Pablo abrió su corazón y confesó entre lágrimas que impulso el proyecto pensando en la salud mental del las personas y lo peligroso que puede ser la masculinidad frágil en la actualidad.

“Este proyecto lleva unos cinco años, en los que estuvimos gestando y realmente empezó con el nacimiento de mi hija, tenía 42 años y entro en un proceso de depresión postparto, y está demostrado que hormonalmente los hombres empezamos a pasar por muchos cambios, pero a uno nadie le pregunta si está bien”, dijo el actor.

El pódcast de Juan Pablo Raba, Los hombres si lloran, se puede encontrar en Spotify y YouTube - crédito Spotify

Raba confesó que en medio del proceso de empezar a ser padre empezó a tener grande angustias que fueron creciendo dentro de él hasta que se dio cuenta de que llegó a experimentar una crisis de la mediana edad.

“Empiezo a tener episodios de mucha angustia, mucho miedo, y la verdad es que antes de eso yo era una persona que no tenía miedo, ni por la vida, ni por el futuro... Además, crecí en una casa en la que para mi papá la depresión no existía, pero llegó”, dijo el actor.

Confesó además que cuando empezó a experimentar el pánico por su vida estaba en el mejor momento de su carrera, pues era uno de los colombianos triunfando en Hollywood, “estoy casado con una bacana, tengo dos hijos sanos y pensé que no tenía derecho a estar mal, cuando era ella la que acababa de dar a luz”, añadió.

El actor de Distrito Salvaje confesó que por un momento pensó en desaparecer, pues consideraba que sin su presencia las cosas serían más sencillas; sin embargo, confesó que esos pensamientos nunca estuvieron pensados como un suicidio o autolastimarse, sino solo desaparecer.

El actor confesó que estaba en su mejor momento actoral cuando experimento la depresión - crédito @juanpabloraba/Instagram

“Cuando me doy cuenta por lo que estoy pasando, empiezo a socializarlo no solo con mi terapeuta, sino más allá de mi casa, y me doy cuenta de que el 100% de los hombres con los que hablé, me dijeron que estaban pasando por lo mismo, y en ese momento me di cuenta de que algo estaba pasando en conjunto”, dijo el actor.

“Existen más suicidios de hombres que de mujeres”

En la entrevista para La Red confesó que en medio del diálogo con muchos hombres se dio cuenta qué estaban pasando por varios problemas, pero en lugar de enfrentarlos optaban por ignorarlos y fingir que su salud mental estaba bien, por lo que su esposa la prestadora Mónica Fonseca le da la idea de empezar con el proyecto.

“Los hombres se están suicidando más que las mujeres, ocho veces más... hay algo que no está funcionando y Moni me dijo que hiciera un pódcast sobre el tema y yo le dije que no porque era artista y le llevé la contraria por tres años... hasta que hago un viaje y en un templo en medio de la meditación fue que me decidí a hablar”, dijo entre lágrimas.

Mónica Fonseca, esposa de Juan Pablo Raba, fue la que le pidió empezar el proyecto - crédito @fonsecamonica / Instagram

Juan Pablo Raba aseguró que se pone sentimental cuando habla del tema por lo agradecido que ha estado con el proceso de sanación. “Estoy agradecido con el mensaje, el proyecto y la oportunidad... lloro más de agradecimiento que de tristeza”, concluyó el actor.