Angélica Lozano calificó de “penosa” la postura del canciller Luis Gilberto Murillo sobre elecciones en Venezuela

Angélica Lozano contrarió al canciller Luis Gilberto Murillo, asegurando que las elecciones en Venezuela no tuvieron garantías por culpa del régimen - crédito Sergio Acero/Colprensa y Cristian Bayona/Colprensa

La posición de Colombia con respecto a los resultados electorales de Venezuela sigue siendo ambiguo: no respalda a Nicolás Maduro, ni a Edmundo González. Esto, hasta que se revelen la totalidad de las actas electorales, en la que se demuestre con detalle cuál de los dos fue el verdadero ganador. Mientras tanto, otros 31 países reconocieron al opositor Edmundo González, dando crédito a las denuncias que surgieron de un fraude electoral que llevó al dictador, de nuevo, al poder.

A pesar de que el Gobierno colombiano no ha tomado una decisión al respecto, confirma que el proceso electoral se adelantó sin garantías, dejando de lado la democracia. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, confirmó esta postura en conversación con varios medios. Sin embargo, aclaró que la responsabilidad no recae en su totalidad en el Gobierno venezolano.

Pues, aunque el régimen de Maduro no brindó garantías de participación a la oposición, ya que, según Murillo, se dedicó a acosar a los candidatos, como María Corina Machado, otros países tuvieron una injerencia importante en el fracaso de las elecciones. Se refirió específicamente a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE).

El canciller Luis Gilberto Murillo reconoció que el régimen de Nicolás Maduro impidió el desarrollo de unas elecciones libres en Venezuela - crédito Alexander Zemlianichenko/AP

“Las elecciones tuvieron un elemento gris, digamos, porque no fueron completamente libres, por dos factores: un factor, obviamente, que es el de las sanciones que pesaban sobre, inclusive, candidatos del Gobierno, impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que no permitían que hubiese un proceso electoral libre”, explicó el canciller.

La senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, rechazó las declaraciones del canciller, asegurando que Estados Unidos y la UE no son las responsables de la falta de garantías en las elecciones presidenciales. Culpó directamente al dictador Nicolás Maduro de no permitir que la oposición se uniera debidamente a la contienda, además de estar detrás del presunto fraude electoral.

“Penosa y ofensiva Canciller @LuisGMurillo su conclusión: El problema en las elecciones de Venezuela no fueron las sanciones de EUA y Europa a Maduro. El problema es que él se robó las elecciones, INHABILITÓ e impidió a dos candidatas competir, y aún así, la oposición ganó y el dictador se robó las elecciones”, escribió la congresista.

La senadora Angélica Lozano rechazó declaraciones del canciller Luis Gilberto Murillo sobre las elecciones en Venezuela - crédito @AngelicaLozanoC/X

Al igual que la senadora, el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) Víctor Muñoz se unió a las críticas. Desde su punto de vista, el ministro de Relaciones Exteriores está desconociendo la voluntad de los votantes venezolanos, que, según indicó la oposición con la revelación de parte de las actas electorales, eligieron a Edmundo González como presidente y no a Nicolás Maduro.

“Una vergüenza de Canciller. Es incapaz de decirle a Maduro que es un dictador y de reconocer el triunfo de González. Que quede claro, Murillo no defiende la democracia y se burla del pueblo venezolano que masivamente votó en contra del dictador”, aseveró.

El exfuncionario del Gobierno Duque Víctor Muñoz rechazó postura del canciller Luis Gilberto Murillo sobre las elecciones de Venezuela - crédito @Vicmunro/X

Las sanciones a Venezuela

En abril de 2024, el país norteamericano, por un lado, reactivó restricciones sobre la producción de gas y de Petróleo en el vecino país, debido a que consideró que el Gobierno venezolano no estaba cumpliendo con el compromiso de garantizar el desarrollo de unas elecciones libres y democráticas.

Por otra parte, la Unión Europea decidió prorrogar las sanciones impuestas a Venezuela hasta el 10 de enero de 2025, mientras que alivió algunas que pesan sobre determinados funcionarios. El canciller de Venezuela, Yván Gil, condenó la determinación de la UE.

“Decimos de plano que rechazamos esa posición, el Estado venezolano es un solo Estado, no se puede fragmentar, no se puede decir sanciono a estos funcionarios y a estos no (…) las sanciones simplemente no deben existir”, aseguró el funcionario, citado por el medio Voz de América.