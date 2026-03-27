Comisión internacional inspeccionará la cárcel El Buen Pastor antes de aprobar la extradición de Zulma Guzmán: qué tendrán en cuenta

Un grupo independiente evaluará el pabellón de servidoras públicas y servicios de salud mental en la cárcel, cumpliendo con los requisitos exigidos por la justicia del Reino Unido para continuar el proceso judicial contra la reclusa - crédito Colprensa

La posible llegada de una comisión internacional para inspeccionar la cárcel El Buen Pastor marca un punto clave en el proceso de extradición de Zulma Guzmán.

Así lo explicó Jorge Iván Cuervo Restrepo, ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, al detallar el procedimiento solicitado por instancias judiciales extranjeras y centrado en la situación del pabellón de servidoras públicas, según lo explicó en una rueda de prensa.

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Una comisión independiente podría visitar El Buen Pastor para evaluar si las condiciones de reclusión de Zulma Guzmán cumplen los estándares internacionales exigidos, particularmente en lo relativo a la atención de salud mental.

Esta inspección es un paso previo obligatorio antes de que la justicia británica considere la extradición.

Jorge Iván Cuervo Restrepo aclaró que el Ministerio de Justicia no solicitó ni gestionó la llegada de la comisión. “El sistema judicial británico pide una independiente, una revisión independiente para ver si las condiciones de reclusión, en este caso del Buen Pastor, son aptas para una persona que, en el proceso interno que hay allí, como lo hemos señalado, se ha acogido a la ley de salud mental”, explicó el ministro.

La verificación externa busca asegurar que el centro dispone de los recursos y condiciones exigidas en materia de salud mental, tal como disponen acuerdos entre sistemas judiciales internacionales - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia

El funcionario subrayó que el examen internacional no se limita a aspectos físicos u operativos. “No solamente es, digamos, comodidad operacional y física, sino si allí existen los recursos de atención de salud mental, si en algún momento el sistema judicial establece que esta persona puede ser protegida por esta medida”, puntualizó.

Rol internacional en la inspección de El Buen Pastor

El ministro de Justicia detalló que la solicitud proviene del extranjero y que la composición de la comisión incluye actores internacionales.

“Ese es el acuerdo que se hizo en su momento. No tengo claro cuándo, cuándo va a llegar, pero lo que pide el sistema judicial es que una comisión independiente, entiendo de la Unión Europea, un relator de derechos humanos, revise y haga una inspección independiente”, manifestó Cuervo Restrepo.

El proceso, según el ministro, “puede contar con la participación de un relator de derechos humanos de la Unión Europea”, en coordinación con el sistema judicial británico, para comprobar si se cumplen los estándares internacionales antes de la extradición.

Condiciones requeridas para la extradición de Zulma Guzmán

La atención internacional se concentra en el pabellón de servidoras públicas de El Buen Pastor. El ministro recalcó la importancia de que ese espacio disponga de condiciones apropiadas tanto en la reclusión física como en servicios de salud mental, conforme a la ley colombiana.

Un órgano externo deberá garantizar el cumplimiento de parámetros internacionales antes de que el poder judicial británico tome una decisión definitiva respecto a trasladar a la acusada - crédito Colprensa

La decisión final sobre la extradición de Zulma Guzmán dependerá de los resultados de esta inspección. El concepto que emitan los observadores externos será determinante para que los órganos judiciales evalúen la viabilidad de su traslado.

El Ministerio de Justicia define reclusión para Zulma Guzmán en pabellón de alta seguridad si es extraditada

El Ministerio de Justicia de Colombia determinó que Zulma Guzmán enfrentará reclusión en el pabellón 9 de la cárcel y penitenciaría de alta y media seguridad para mujeres en Bogotá si prospera su extradición desde el Reino Unido, según lo informó el líder de la cartera.

Esta decisión responde a los compromisos internacionales y a la necesidad de asegurar condiciones específicas ante el impacto mediático y judicial del caso.

Ubicar a Guzmán en este pabellón se justifica por el tipo de proceso que enfrenta: la acusación de haber envenenado a dos niñas con talio en el norte de Bogotá.

El recinto de reclusión destinado a Guzmán cuenta con vigilancia reforzada y está reservado para internas vinculadas a procesos de alto impacto - crédito redes sociales

El caso, ampliamente cubierto por medios nacionales e internacionales, ha tenido repercusión debido al uso de un metal pesado altamente tóxico e indetectable en alimentos.

Además del episodio de las menores, la Fiscalía General de la Nación documentó al menos tres intentos adicionales de envío de productos alimenticios contaminados. También se observó la supuesta intención de atacar a otras dos mujeres con la misma sustancia, ampliando la gravedad de la investigación, de acuerdo con lo mencionado por el ministerio.

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