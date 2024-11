Manuel Turizo aclaró la rivalidad y malentendidos con Karol G: “Por desconocimiento de la situación, malversan todo”

El cantante aseguró que sus declaraciones se malentendieron - crédito montaje @manuelturizo @karolg / Instagram

Manuel Turizo ha sido noticia en los últimos días tras lanzar duras declaraciones contra Karol G, en las que afirmó que la fama había afectado a La Bichota. Según el cantante, en una ocasión ella incluso habría olvidado que lo conocía.

Sin embargo, el monteriano se mostró aún más molesto al confesar que no solo lo ignoró, sino que también grabaron una canción en colaboración que nunca vio la luz. “Hace unos años grabé un tema con Karol, pero nunca salió. Quedó ahí y no pasó nada”, expresó durante una entrevista para Los 40 Principales en España.

Tras estas declaraciones, los fanáticos de Karol G reaccionaron rápidamente en redes sociales, cuestionando el profesionalismo de Turizo. En medio de una rueda de prensa para la revista GQ México, el cantante decidió aclarar sus palabras.

“Quizás fue un comentario que no se expresó de la mejor manera, pero te lo digo desde mi perspectiva: si yo me llevara mal con todos los artistas con los que grabo y no sale la canción, pues estaría mal con medio género... A Karol la admiro y la respeto, me encanta la música que hace”, explicó el monteriano.

El cantante de La bachata incluso aseguró que el malentendido también fue alimentado por la malinterpretación que le hicieron los medios de comunicación a sus declaraciones. “Los mismos medios, también por desconocimiento de la situación, que no está mal, es normal, ellos tergiversan y malversan las cosas que tú dices”, añadió.

Tras la polémica, Manuel también decidió aclarar que no solo respeta a Karol G, sino que también la considera la artista más grande de Colombia junto a Shakira, por lo que aseguró que respeta el trabajo de las dos.

“Es que las dos artistas más grandes que existen en la música latina son de Colombia, que son Shakira y Karol G, yo creo que yo he demostrado que vivo más pendiente de mis trabajos y mis proyectos, no en tirarle mala vibra a nadie”, explicó.

Las declaraciones del monteriano desataron reacciones en redes sociales, en donde incluso los fanáticos de Shakira opinaron. “Todo esto se armó porque los fans de Shakira empezaron a hacer viral el video para lanzarle odio a Karol y ahora el que tuvo que responder fue Manuel”, Manuel es un caballero”, “era mejor que se disculpara por su solo en lugar de culpar a otros por comentarios que fueron reales”, “si no le gusta Karol G no es su culpa, solo es su opinión”, fueron algunos de los comentarios.

Manuel Turizo opinó sobre ‘+57′

En medio de una alfombra roja para Los 40 Music Awards celebrado el 8 de noviembre en España, Manuel Turizo reveló su opinión sobre la polémica canción +57 en la que participó Karol G, Feid, Maluma, Blessd, Ryan Castro, DFzm, J Balvin y Ovy on The Drums.

El monteriano fue cuestionado sobre la razón por la que no fue invitado a la grabación. “+57 fue brutal, me gusto, estuvo chévere, me parece bacano que la gente del mimo país trabaje junta... La canción no es mía, entonces la respuesta del porqué no estoy en el tema no me pertenece a mí, pero normal, yo siento que son como todos los artistas de Medellín”, dijo.

Las declaraciones del cantante monteriano han generado varias reacciones en redes sociales, incluso algunos internautas recordaron también que Fariana dio su opinión sobre el tema, pero en su caso lanzo duras acusaciones a Karol G.

Fariana también se fue en contra de La Bichota

Fue en un diálogo de Telemundo en el que la artista colombiana rompió el silencio y aseguró que no entiende la razón por la que no fue invitada a canción.

“Eso se los tiene que responder Karol G, porque supongo que la canción es de ella. ¿Qué concluyo yo? Definitivamente, no se le quiere dar exposición a otras mujeres del género urbano en Colombia, eso es lo que yo pienso, lo digo porque hay otras representantes de la música, está una Greeicy, una Goyo, también una artista emergente como Nath y Soley, pero no sé, es la canción de ella”, dijo Fariana.

Tras las duras palabras de la rapera, varios usuarios de redes sociales se encargaron de recordarle que Karol G sí le ha brindado su apoyo a varias artistas emergentes y que incluso varias de las que mencionó en la entrevista le abrieron sus fechas del Mañana será bonito Tour en Bogotá y Medellín.