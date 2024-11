Manuel Turizo, Maluma, Aterciopelados, Ela Minus, Kendrick Lamar y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Manuel Turizo lanzó su esperado álbum de estudio'201' - crédito @manuelturizo/Instagram

El 2024 ya está en su recta final y se mantiene la tónica característica de noviembre en la industria musical. Mientras algunos artistas lanzan los trabajos de estudio con los que esperan cerrar el año y cumplir las expectativas generadas en los meses previos, otros concentran sus esfuerzos en presentar los primeros adelantos de las producciones con las que buscan destacar en 2025.

Eso sí, no faltaron las sorpresas, y una de las mayores la dio una de las principales figuras de la música anglo este mismo viernes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En este contexto se desarrollaron los lanzamientos más destacados de la semana, e Infobae Colombia hace un repaso por varios de ellos, incluyendo regresos, debuts, colaboraciones y algún experimento más inusual.

Maluma inicia un nuevo capítulo en su carrera con ‘Cosas Pendientes’

El artista paisa presentó el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, +PRETTY +DIRTY, que se espera sea publicado en 2025. Con este lanzamiento, también introdujo un cambio de look, al parecer motivado por la petición de su fanaticada, que prefería verlo calvo, como en sus inicios. En el videoclip, Maluma estuvo acompañado por el actor Lucho Velasco.

Juliana le sube el volumen a la cumbia en ‘La Colombiana’

Presentada en vivo durante su paso por el Festival Cordillera, y anticipada en redes sociales desde hace semanas (aprovechando incluso la polémica de +57 a su favor), la bogotana presentó su nuevo sencillo en el que le da paso a una cumbia que prioriza el baile y la frescura por encima de cualquier otro aspecto, mientras la letra se presenta como una de empoderamiento para las mujeres, destacando el encanto y tenacidad de las colombianas, especialmente cuando son víctimas de un desengaño amoroso. “Tú me clavaste el puñal y la canción de nosotros. Ya me la bailo con otro, yo me la bailo con otro”, dice un fragmento de la letra.

Cornetto presenta ‘Bandida’, colaboración con Sebas Rubio y Danny Ospina

Cornetto, uno de los principales rostros de la guaracha, presentó una reversión del sencillo que en agosto juntó al cantante de música regional Sebas Rubio y al intérprete de música popular Danny Ospina. Desde el tornamesa, el productor antioqueño propuso un híbrido que ubica a la canción en el terreno del electrocorrido, que debido al impacto del regional mexicano y la música popular colombiana en los últimos años viene cobrando fuerza.

Dawer X Damper presenta su álbum ‘AAA’

El dúo vallecaucano se tomó su tiempo para grabar un nuevo trabajo discográfico, pero finalizando 2024 presentan AAA, compuesto de siete canciones en las que nuevamente capturan el espíritu de los barrios bajos y la percepción de otras clases sociales sobre ellos. Según Dawer, el título “es como algunas personas se refieren a cosas de segunda o ‘piratas’. En una sociedad, se llama a las personas del barrio ‘los otros’, ‘los de allá’, ‘los pobres’, y todo aquello que acarrea una mirada rencorosa”.

Grabado en apenas cinco días, el sencillo del disco es Veneno, en el que se juntan con Jossman, un artista ampliamente reconocido por su influencia en la música urbana del Pacífico colombiano.

Ela Minus presenta ‘Upwards’

Gabriela Jimeno se prepara para lanzar DIA, su segundo larga duración como Ela Minus, y esta semana publicó el último sencillo antes del estreno en plataformas digitales del álbum el 17 de enero. Upwards destaca por su deuda con el techno, regalando una pista con tendencia bailable pero que mantiene la línea atmosférica y algo oscura que ya se vio en los dos adelantos previos de la productora y cantante colombiana, una de las principales atracciones de la cuota nacional del Festival Estéreo Picnic en 2025.

Estados Alterados presenta su versión de ‘Coroncoro’

De un exponente de la música electrónica en Colombia a otro, Estados Alterados lanzó este viernes una adaptación del bullerengue de la Niña Emilia lanzada en 1985, durante su paso por las Sesiones RTVC.

El concepto elegido en esta temporada fue la de acer que los artistas interpretaran sus grandes éxitos, pero también reversionaran a su estilo un tema del folclor nacional. La agrupación antioqueña se decantó por esta composición, que se grabó en el Parque Prado de Medellín, y en sus manos la pista da un viraje hacia un estilo cercano al trip hop, con predominio de guitarras a cargo de Felipe Carmona, y en el que la voz de Elvis es fundamental para que el resultado se acerque a la esencia del sonido que los caracterizó desde los años 90 hasta hoy.

“Con Estados Alterados siempre fuimos muy reacios a hacer versiones de canciones de otra gente y mucho menos tropical, que es algo tan remotamente distinto a lo nuestro. Pero precisamente creo que esa fue la magia. Es tan diferente a nuestro estilo y es tan diferente nuestra propuesta a la canción original que, ahí hay un ejercicio creativo muy interesante, muy enriquecedor, además. Quedamos con ganas de explorarlo mucho más y de hacer otras versiones”, afirmó Elvis, fundador y voz líder de la banda sobre el estreno.

Maía publicó su nueva canción, ‘Muéstrame’

La cantante y jurado de La Descarga presenta su nuevo sencillo, en el que decide explora el amor desde una perspectiva reflexiva, pensando el sentimiento como un espacio de calma, serenidad y fluidez, distinto a la pasión encendida que se aborda habitualmente en la música.

“Siempre hemos pensado que el amor debe ser un fuego constante, un frenesí cargado de adrenalina y chispa. Pero eso es solo el enamoramiento. El amor verdadero es la capacidad de construir paz con alguien, de fluir juntos sin resistirse a los cambios. Es un baile donde la rítmica es importante, pero la calma y la serenidad son su base fundamental”, reflexionó Maía en un comunicado de prensa.

Juan Pablo Navarrete presenta el remix de ‘Cabrón Yo Puedo’, acompañado de Luis Alfonso, Pipe Bueno y Grupo Origen

Varios de los más importantes representantes del mismo en Colombia y México se dan cita ahora para crear un remix nunca antes imaginado. Grabada entre Medellín y Bogotá, mantiene el estilo típico del regional mexicano, incorporando elementos de la música popular colombiana entre los que destacan, naturalmente, la presencia de algunas de sus voces más importantes.

El videoclip se grabó en Medellín, y en él se observa a los artistas interpretando la canción en un ambiente rural, rodeado de caballos.

Sebastián Yatra une fuerzas con Bad Gyal en ‘2 AM’

El paisa se mantuvo ocupado durante 2024 con distintas facetas como su debut en Broadway, pero no dejó de lado su carrera y en esta oportunidad prueba con un reguetón acompañado con una de las figuras en ascenso del género urbano en España que ya pasó por el Festival Estéreo Picnic. La pista se vale de la base que usó en su día Dido para su sencillo de 1998, Thank You.

“Desde el primer día que comenzamos a hacer esta canción, me imaginaba la voz de Bad Gyal en ella. Siento que esta colaboración inesperada era algo que tenía que pasar. Aunque venimos de paralelos diferentes, también coincidimos mucho. Bad Gyal es una chica súper trabajadora, impuso su estilo en la canción y rompimos. Espero que esta canción los acompañe de esos momentos de despecho y fiesta,” expresó Yatra en un comunicado de prensa.

Aterciopelados presenta ‘Agradecida’, adelanto de su próximo álbum de estudio

Tras llevarse un nuevo gramófono en los Latin Grammy y mientras están de gira por Europa, Aterciopelados presentó su EP Agradecida, un primer vistazo a su próximo álbum de estudio compuesto de tres canciones, incluida la que da nombre al lanzamiento en la que Andrea Echeverri y Héctor Buitrago se juntaron con Gustavo Santaolalla y Camila Moreno, descrita por el grupo en un comunicado de prensa como “una fusión de vals y rock alternativo, con guitarras eléctricas y acústicas y el evocador arpegio del ronroco andino interpretado por Santaolalla”.

Las otras dos canciones, Primero estaba el mar y No estamos solos, escritas por Héctor Buitrago, abordan elementos de la cumbia, el country y cantos que evocan melodías propias de las culturas precolombinas.

Wilfran Castillo presenta ‘El Boleto’, adelanto de su próximo álbum de estudio

Aunque su reconocimiento en la industria musical viene más de su faceta como compositor, Wilfran Castillo también hace incursiones como cantante y ahora prepara DOBLE UU, LP en el que interpreta 10 canciones que por distintos motivos no interpretaron otros artistas que se estrenará en febrero.

El Boleto fue elegida como primer adelanto, y el propio compositor explicó su origen en redes sociales. “Esta canción fue escrita en medio del encierro de la cuarentena en 2020. Desesperado, le dije: ‘El primer boleto de avión que vendan… ese compramos y nos largamos a descansar de este encierro’. Esta estrofa habla de un viaje que hice a España, donde tuve la fortuna de visitar uno de los mejores restaurantes del mundo. Al llegar a casa le dije a mi esposa: ‘Tenemos que ir juntos algún día’, así me gasté el cupo de las tarjetas”, comentó.

Manuel Turizo lanzó su anticipado álbum ‘201′

El cordobés presentó su cuarto trabajo de estudio que lo tuvo ocupado todo el año y con el que se propuso rendir tributo a sus raices.

“Con 201 quise explorar nuevos sonidos sin perder la esencia de la música que me formó. Es un álbum que refleja dónde estoy en mi vida, tanto a nivel personal como artístico”, expresó en un comunicado de prensa. Kapo, Elder Dayán, Grupo Frontera y Yandel se encuentra entre los invitados más destacados de esta producción.

Los Bunkers presentan el primer adelanto de su MTV Unplugged: una nueva versión de ‘Ven aquí'

Tras su regreso a los escenarios en 2022 con una gira de notable éxito en toda América Latina, la agrupación chilena abre un nuevo capítulo en su carrera con una versión cumbia de uno de los matores éxitos de su carrera, que sirve como anticipo de su sesión para la cadena norteamericana.

El videoclip ya deja ver detalles de la puesta en escena elegida por el hoy cuarteto, pues además de las guitarras acústicas, se aprecia la incorporación de órgano, acordeón, güiro y vibráfono. Parte de la letra es cantada por Natalia Pérez, conocida bajo el nombre artístico de Cancamusa y baterista que viene tocando con el grupo tras la salida de Mauricio Basualto en febrero, afectado por problemas de salud.

Quevedo lanza su álbum ‘Buenas Noches’

El español estrenó en la madrugada del viernes su segundo trabajo de estudio. Según explicó en sus redes sociales, originalmente iba a salir a inicios de mes, pero la delicada situación en su país por la DANA lo llevó a posponer el lanzamiento. “Ni creo, ni siento que sea el momento de sacar música. Hoy es momento de ayudar, apoyar y tener la mente con los afectados”, explicó en su cuenta de X.

Con todo, se lanzó el larga duración de 18 canciones, que incluye colaboraciones con Aitana, Pitbull y Yung Beef.

Franz Ferdinand presenta su nuevo sencillo ‘Night Or Day’

Pocos días después de brindar una serie de shows energéticos en Bogotá y Medellín, la agrupación escocesa publicó el segundo adelanto de The Human Fear, su sexto trabajo de estudio que se estrenará en todas las plataformas digitales en enero de 2025. Con la distintiva voz de Alex Kapranos como hilo conductor, la pista mezcla su singular estilo de guitarras deudor del post-punk con elementos pegadizos de teclado que marcan un regreso a sus raices, sin dejar de mostrar la madurez alcanzada en más de 20 años de carrera musical.

Kendrick Lamar sorprende con el estreno de su álbum ‘GNX’

Sin previo aviso (más allá de algunas pistas que solo sus fans pudieron captar), el rapero que durante el año protagonizó un enfrentamiento público con Drake lanzó su sexta placa, en la que se incluyen colaboraciones con figuras como SZA y Kamasi Washington, fragmentos en español como los aportados por la cantante mexicana Deyra Barrera en la pista de apertura Wacced Out Murals y en Reincarnated, y hasta una posible prolongación de su pelea con Drake en Heart Pt. 6.