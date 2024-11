Epa Colombia ‘tiró la casa por la ventana’ con la decoración de Navidad: es la primera celebración decembrina junto a su hija

La empresaria se mostró emocionada por esta fecha, la primera junto a su hija - crédito @observando_andoo/IG

Con la llegada de la temporada navideña, los famosos comienzan a presumir cómo decoran sus viviendas para recibir esta fecha especial. Este fue el caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, que abrió las puertas de su casa para dejarles ver a sus seguidores cómo quedó su penthouse en la primera Navidad que pasará con la pequeña Daphne Samara.

A través de una publicación en sus Instastories, Barrera Rojas dejó ver lo emocionada que está de poder compartir el recorrido que hizo por los diferentes espacios de su hogar, cada uno decorado con una temática especial para esta temporada del año. Además, algo que llamó la atención fue el uso de imponentes accesorios, así como la utilización de colores pasteles como el rosa pálido, el blanco, el plateado y el dorado.

Durante el recorrido que hizo por su lujosa casa, la empresaria explicó que gran parte de la inspiración para este año tiene mucho que ver con el Polo Norte, con pequeños detalles que no pasan inadvertidos, como los paisajes invernales de los cuentos de Papá Noel. Pero al tratarse de una decoración para la pequeña Daphne, que llegó a su vida en abril de 2024, también destaca los toques infantiles como la Navidad de Mickey Mouse.

“Bienvenida a mi casa, mi casa espectacular, y nos quisimos enfocar en esta Navidad en la nieve, el Polo Norte, donde hacen las mejores Navidades. Y por aquí también hice otra temática espectacular, de Mickey Mouse, la primera Navidad junto a mi hija”, explicó la empresaria en el clip, que ya acumula cientos de visualizaciones.

Así está distribuida la decoración en su vivienda

Al ingresar al lujoso Penthouse, la empresaria bogotana muestra cómo quedó el recibidor del lugar, en el que predominan los copos de nieve en las paredes, así como varias bolas de diferentes tamaños que cuelgan desde el techo. Así mismo, destacan flores de color blanco y rosado, con una iluminación en color blanco, recordando los mágicos colores de la Navidad en el Polo Norte.

Al pasar a las escaleras que conducen al segundo piso, Barrera Rojas cambió la inspiración optando por colores como el rojo, el dorado y el negro, además, se logra apreciar que por los barandales de las escaleras hay peluches de Minnie Mouse incrustados en las guirnaldas. Por último, el árbol que todavía no estaba armado también contó con figuras de la ratona, pareja de Mickey Mouse y junto a ella, a la pequeña Daphne sentada en el piso con un tierno gorro navideño.

Entre risas, la empresaria comentó que espera que sus seguidores y amigos la visiten en su casa, pero con natilla y buñuelos, siendo dos de los amasijos que consumen los colombianos en esta temporada del año.

Los comentarios no tardaron en aparecer del lado de sus seguidores, quienes destacaron que la decoración fue menos llamativa que en años anteriores, lo que implicó un cambio en la empresaria. Entre los más destacados están: “Por lo menos no se ve tan loba como cuando vivía con Diana Celis”; “qué linda Daphne junto al arbolito, lo más tierno que verán hoy”; “lo cierto es que la Epa cambió mucho, me gusta esta nueva versión de ella”; “se siente más madura”, entre otros.

Melissa Martínez también presumió su decoración

Otra de las famosas que compartió en sus redes sociales cómo quedó la decoración de su casa, fue la presentadora deportiva Melissa Martínez, que mostró el imponente árbol que tiene en su casa. “Con mucho amor para recibir todas las visitas en esta época tan bella”, escribió la comunicadora en la publicación que reposó en su cuenta de Instagram.