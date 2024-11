Manuela Gómez habló de Melissa Gate, queien la derrotó en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “No le va durar”

Melissa Gate es la primera participante para la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @manugomezfranco1 - @meligate_oficial/Instagram

La influencer paisa Melissa Gate se convirtió en la primera concursante confirmada para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Gate, conocida por su participación en programas como Guerreros y El poder del amor, fue seleccionada tras obtener el mayor número de votos en una votación que realizó el Canal RCN, superando a otras aspirantes como Manuela Gómez y Marilyn Oquendo.

La elección de Melissa Gate generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios la apoyan mientras que otros critican su estilo directo y su carácter fuerte.

En respuesta a las críticas, Gate defendió su autenticidad y prometió ofrecer un espectáculo lleno de acción y drama dentro del reality.

“Yo no ando criticando ni hablando mal de nadie, pero si usted le da por hablar mal de mí, piénselo muy bien, porque a mí no me tiembla la lengua para sacarte todos los defectos físicos y mentales”.

A pesar de que la modelo respondió contundentemente a las críticas, estas no han parado. Manuela Gómez, exprotagonista de novela, expresó sus dudas sobre la permanencia de la influencer en el reality. Gómez, que compartió con Melissa en el grupo inicial de aspirantes al programa, comentó en sus redes sociales que no cree que ella dure mucho tiempo en el programa.

La empresaria, al ser consultada por sus seguidores, en una dinámica de preguntas y respuesta en su cuenta de Instagram, sobre su opinión acerca de Melissa, afirmó que sus primeras impresiones sobre la influencer no fueron positivas.

“No tengo mucho por decir. Para mí, las primeras impresiones son las que valen, y lo que vi valió muchísimo. Por eso puedo asegurar que Melissa no va a durar mucho tiempo en La casa de los famosos”, dijo Manuela Gómez.

Gómez insinuó que Melissa Gate podría tener dificultades para manejar la presión de estar constantemente vigilada por las cámaras del programa. “Ella vive una vida de soledad, triste y vacía. Yo sé por qué se los digo, y la presión”, comentó Manuela, sugiriendo que estas características podrían jugar en contra de Gate en un programa tan exigente como el que participará.

Aunque no detalló las razones específicas de su escepticismo, la paisa mencionó que la búsqueda de fama y dinero por parte de Melissa podría no ser suficiente para sostener su participación en el programa.

“Ella puede encontrar la fama y el dinero que está buscando, pero, parce, la verdad, no le va a durar y yo sé por qué se los digo. Va a estrellarse contra una pared. Ella también sabe lo que yo vi en ella para estar diciendo lo que digo. Jamás hago acusaciones sin estar 100 % segura de lo que hablo. Son cosas que ella sabrá, pero la presión del reality y el encierro... ¡Ay, ay, ay! La veremos”, afirmó a través de un video.

Por otro lado, la producción del programa confirmó a Carla Giraldo como la presentadora principal, mientras que Ornella Sierra asumirá el rol de host digital, reemplazando al actor Emmanuel Restrepo, bajo su papel de Carmelo Rendón de la serie Rigo. Sin embargo, la ausencia de Cristina Hurtado en esta edición ha sido motivo de especulaciones, y hay rumores que su decisión de no participar podría estar relacionada con la difícil relación que tuvo con Giraldo en la temporada anterior.

La dinámica de votaciones para elegir a los participantes ha sido un elemento clave en esta temporada, permitiendo al público decidir quiénes ingresarán a la casa. El lunes 18 de noviembre se dio a conocer el tercer grupo de aspirantes que buscan un lugar en el programa. Las votaciones para elegir a los nuevos participantes ya están abiertas y se cerrarán el domingo 24 de noviembre a las 4:00 p. m. El ganador será anunciado durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p. m. de ese mismo día.

Este nuevo grupo de aspirantes está compuesto por seis personalidades: Alejandra Pinzón, Alejandra Pinzón, Elizabeth Loaiza, Margarita Reyes, Nanis Ochoa y Juli Gómez.