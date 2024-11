Actriz Carmenza Gómez rompió el molde en cuanto a su vida sentimental: “Soy independiente”

La actriz reveló detalles de su vida sentimental - crédito menopausicasyque / Instagram

En su más reciente participación en el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, la reconocida actriz Carmenza Gómez compartió sus reflexiones sobre la independencia personal y el amor en la etapa de la madurez. De acuerdo con la información que reveló en diálogo con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, la vida en soltería es una decisión consciente.

“Me di cuenta que no, yo no sirvo para estar casada”, declaró de forma enfática durante la entrevista, convirtiéndose en una opinión controversial, puesto que en la sociedad todavía se valoran las relaciones formales como un ideal, una perspectiva con la que la actriz no concuerda.

Y es que Carmenza Gómez no se guardó nada y aseguró que por causa de su “Condición personal altamente sensible e independiente” no se adapta al matrimonio. Del mismo modo, argumentó que el amor tradicionalmente está asociado “con algo de un sufrimiento de alguna cosa de los desacuerdos”, lo cual para ella resulta en una serie de negociaciones emocionales que ya no está interesada en llevar a cabo.

Según sus claras intervenciones en la entrevista, la libertad y la autonomía son fundamentales, y así ha decidido no rendir cuentas a nadie que pueda afectar su independencia: “Hay que negociar mucho y ya yo no quiero negociar”, puntualizó.

Ella aseguró que valora profundamente el amor y la soledad, lo que es contrario a la percepción común; así también aseguró sentirse bien en soledad “Es una maravilla porque hay gente que sufre cuando está sola”. Con declaración no solo desafió la idea romántica del amor como una cura universal para la soledad, pues para ella, el estar sola es una elección de bienestar mental y emocional.

Otra parte destacada de la entrevista fue cuando se refirió a una conversación con una amiga a la que describe como una persona “Muy sabia”, debido a que le aconsejó que, estando su vida tan en orden, solo necesitaría “Conseguir un novio que te haga infeliz”. Gómez se ríe al recordar el comentario y coincide en que, para ella, es una observación certera de cómo las relaciones pueden volverse una fuente de conflicto. Incluso, aseguró que no está dispuesta a experimentar esas dinámicas nuevamente, preferencia que también aborda al afirmar: “Ya no quiero negociar”.

El tema del enamoramiento también fue abordado durante la entrevista, donde Carmenza afirma no haber experimentado recientemente las emociones románticas: “No me he vuelto a enamorar”. Incluso, sostuvo que tampoco está abierta a la posibilidad de hacerlo en el futuro cercano, argumentando que disfruta demasiado de su “bienestar en soledad”.

La reacción de Gómez a estas preguntas se convierte en el lema de una generación que redefinió qué significa buscar el amor y ser exitoso en la vida personal. Su narrativa otorga visibilidad a una diversidad de elecciones de vida que a menudo pasan desapercibidas en un mundo plagado de normas comerciales y tradicionales, que ya no tienen tanta relevancia para las generaciones actuales.

En medio del pódcast, la actriz demostró cómo ha aprendido a estar en paz con su situación sentimental actual, una expresión de madurez emocional que ella considera esencial. Por último, Carmenza Gómez se refirió a una verdad que quizás resuene para muchos en su audiencia: El amor no siempre es un camino hacia la felicidad.

Su experiencia personal, narrada con autenticidad, resonó no solo con quienes también prefieren la soltería, sino con todos aquellos que valoran la paz de espíritu sobre las expectativas sociales. Las confesiones de Gómez en Menopáusicas ¡y qué! desataron toda una conversación sobre la independencia personal y las distintas formas del amor en la vida adulta.