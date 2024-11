Televidentes de ‘MasterChef Celebrity’ reaccionaron a una escena que protagonizaron Jacques Toukhmanian y Juan Pablo Llano: “Quiero ser Jacko”

En un episodio de ‘MasterChef Celebrity’, algo inesperado con los participantes Juan Pablo Llano y Jacko capturó la atención de los espectadores - crédito cortesía/Prensa del Canal RCN - captura de video

Un momento inesperado en el programa MasterChef Celebrity se robó la atención de los televidentes del reality. Durante un reciente episodio, los participantes Juan Pablo Llano y Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko, se enfrentaron a un reto culinario en completa oscuridad. La tarea consistía en degustar cinco postres con café y luego combinarlos en un solo plato. Sin embargo, lo que realmente destacó fue un incidente que provocó risas tanto en el set como entre los televidentes.

El desafío, que formaba parte de un reto de salvación para los concursantes en riesgo de eliminación, requería que los participantes trabajaran en parejas, como lo habían hecho en retos anteriores. Llano y Jacko fueron los primeros en entrar a la habitación oscura, donde debían identificar los sabores de los postres que incluían bombón relleno de toffee con tierra de café, bizcocho de pastelera de café y banano, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Juan Pablo Llano y Jacques Toukhmanian enfrentaron un reto culinario en completa oscuridad- crédito @@Lauraaaaa______/X

Mientras los actores intentaban descifrar los sabores, un momento inesperado ocurrió cuando Jacko, sin poder ver, tocó accidentalmente a Llano en sus partes intimas, lo que desató carcajadas entre los chefs Jorge Rausch, Nicolás Zubiría, Adria Mariana, la presentadora Claudia Bahamón y otros participantes.

“Antes de encontrarme la quinta preparación le cojo el paquete a Juan Pablo”, expresó el actor Jacko en el programa, después de tocar las partes de su colega. Llano, por su parte, tomó el incidente con humor, comentando que el reto no estaba diseñado para llegar a tales extremos: “Era una cita a ciegas, pero tampoco era pa’ esto hermano”.

Rumores circulan sobre Juan Pablo Llano como presentador de La casa de los famosos Colombia - crédito MasterChef Celebrity

Los televidentes del programa también hicieron comentario sobre esta situación y algunos desearon haber sido Jacko en esos momentos: “Manilargo el Jacques si hizo el ciego para manosearle el paquete al guapetón!”; “No se me olvida cuando Jacko le cogió los hijos a @juanpablollano”; “Nunca le había sentido tanta envidia a alguien como hoy a Jacko”; “Y tenemos nuestro 47 momento iconic de la televisión Colombiana El Jacko manos de tijera y el yupi de oro”; “Adria viendo como Jacko le tocó el paquete a Juan Pablo”; “Jacko por favor, quieto ahí que eso tiene dueña”; “OMG..!! Se puso Raro #MasterChefCelebrity Jacques le agarró el paquete a Juan Pablo”; “Juan Pablo después de que Jacko le cogiera el panalito”; “Quien fuera Jacko pa agarrarle el paquete a Juan Pablo”.

Este episodio no solo destacó por el incidente cómico, sino también porque Juan Pablo Llano ha sido un participante notable en esta temporada de MasterChef Celebrity . Rumores circularon sobre su posible participación como presentador en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, lo generó expectativas entre sus seguidores.

El actor le habrían propuesto ser presentador de ‘La casa de los famosos Colombia 2’- crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Según declaraciones del periodista Carlos Ochoa, el actor estaría en conversaciones para asumir este nuevo rol, aunque aún no se ha confirmado debido a que no llegaron a un acuerdo: “Han pensado en tener a un hombre de presentador y les voy a decir el nombre del caballero: se llama Juan Pablo Llano, a quienes ustedes han visto en múltiples realities y novelas. En el canal de las tres letras creen que este prototipo de galán, con experiencia en varios campos, puede hacer muy buena dupla con Carla Giraldo. Le hicieron el casting, pero ¿les cuento que pasó? ¡No lograron contratarlo! ¡Juan Pablo ha pedido tanto dinero!, mucho más que Cristina y creo que mucho más que todos los participantes ‘famosos’ que van a estar en el reality. No pudieron llegar a un acuerdo y no negociaron con él”.

La sexta temporada de MasterChef Celebrity se encuentra en su fase final, y los seguidores del programa están ansiosos por conocer quiénes serán los finalistas y el eventual ganador del título y el premio de 200 millones de pesos. El programa ha mantenido a su audiencia a la expectativa de lo que suceda no solo por las habilidades culinarias de los participantes, sino también por los momentos inesperados y las dinámicas entre ellos.