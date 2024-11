Mujeres atemorizadas en el noroccidente de Bogotá por delincuente que las golpea, las roba y les toma fotos

El delincuente amedranta a sus víctimas para luego quitarles sus pertenencias - crédito Colprensa

Una serie de ataques por parte de un delincuente a mujeres que residen o frecuentan algunos barrios del noroccidente de Bogotá tienen en alerta a la comunidad.

Se trata de un hombre que no solo comete hurtos, sino que golpea y amedrenta a las mujeres, pero además les toma fotos luego de los ataques.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según Blu Radio, que habló con los residentes de los sectores donde se han registrado los ataques, este individuo ha sido visto en varias ocasiones vistiendo una camiseta blanca y un pantalón gris de sudadera.

Los ataques han ocurrido en varios sectores, incluyendo los barrios Luján, Boyacá Real, Bonanza y Tabora, todos ubicados en la localidad de Engativá.

Las víctimas han narrado que el delincuente se acerca a ellas, las amenaza y las agrede físicamente para luego despojarlas de sus pertenencias. Lo que resulta más alarmante es que, antes de escapar, el agresor toma fotografías de las mujeres, aparentemente como una forma de intimidación, sugiriendo que conoce sus domicilios y lugares de trabajo.

Uno de los incidentes más recientes involucró a una mujer que fue atacada mientras regresaba a su hogar junto a su hija menor. Según relataron en la emisora mencionada anteriormente, el agresor la sujetó por el cuello, la amenazó de muerte y le exigió dinero y su celular.

Durante el ataque, el hombre le jaló el cabello y tomó una fotografía tanto de ella como de su hija antes de huir.

Vecinos del sector aseguran que el sujeto ataca especialmente a mujeres - crédito Freepik

“Sentí que alguien me abrazó del cuello, me empezó a amenazar diciéndome que le diera la plata, que le diera el celular, me jaló el pelo y me dijo que ya sabía dónde vivía, que me iba a matar. Luego me tomó una foto a mí y a mi hija, y salió corriendo hacia la esquina. Yo empecé a gritar, pero ya se había marchado”, narró la víctima en Blu Radio.

La comunidad se encuentra en estado de alerta y ha solicitado mayor presencia policial en la zona para prevenir futuros ataques. Las autoridades locales están investigando los incidentes y han instado a los residentes a reportar cualquier actividad sospechosa para ayudar en la captura del agresor.

Ciudadano grabó a ladrón en pleno atraco a un taxista en Bogotá

Un video grabado por un ciudadano muestra el momento en que un ladrón despoja de sus pertenencias a un taxista en el barrio Quiroga, hacia el sur de la ciudad. El delincuente aprovechó que la ventana del copiloto estaba abierta para introducirse parcialmente en el vehículo y sustraer los objetos del conductor.

El taxista intentó frustrar el robo acelerando su vehículo, pero el ladrón logró escapar con éxito. Un testigo del hecho no solo capturó el video del robo, sino que también tomó una fotografía clara del rostro del delincuente, quien aparece hablando por teléfono y mirando hacia la cámara, lo que podría facilitar su identificación.

Ladrón captado en cámara tras robar a taxista - crédito @ColombiaOscura/X

Este incidente ocurre en un contexto de fluctuaciones en las estadísticas de criminalidad en la capital colombiana. Según el programa Bogotá Cómo Vamos, que presentó un análisis sobre la seguridad en la ciudad, se ha observado una disminución en ciertos tipos de hurto.

Sin embargo, el informe advierte sobre un aumento preocupante en los delitos de alto impacto, basándose en datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional.

Durante el mismo periodo de 2024, se registraron 99.194 denuncias de hurto a personas, lo que representa una disminución del 17,7% en comparación con el año anterior. Esto equivale a 21.295 casos menos que en 2023, acercando las cifras a los niveles de 2019, antes de que se produjera una significativa reducción en los índices de criminalidad.

El análisis de Bogotá Cómo Vamos destaca la complejidad de la situación de seguridad en la ciudad, donde a pesar de la reducción en algunos tipos de delitos, otros continúan siendo motivo de preocupación para las autoridades y la ciudadanía.