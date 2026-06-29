Colombia vs. Ghana en riesgo por ola de calor extremo en Kansas: podría haber una sensación térmica de hasta 43 grados centígrados

Este es el estadio de Kansas, el cual pasa por una ola de calor a mitad del Mundial 2026 - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La Selección Colombia avanza en su preparación para los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el camino para cumplir con la meta de los cuartos y Ghana es el rival a vencer, pero no será el único obstáculo a superar por parte de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Una ola de calor amenaza el compromiso de la Tricolor en Kansas, donde se tiene proyectado el juego para el viernes 3 de julio a las 8:30 p. m., pero bajo la mirada de las autoridades locales porque habría riesgo no solo para los deportistas, sino para los aficionados.

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Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre un posible aplazamiento o cambio de horario para el juego de la Selección Colombia, aunque cabe recordar que este torneo permite las famosas pausas de hidratación en cada uno de los tiempos, que son criticadas por los entrenadores.

Ola de calor “extremo” en Kansas

A cuatro días del encuentro crucial del combinado nacional, que aspira a alcanzar los cuartos de final, se enfrentará a un problema mucho mayor y para el que tomará precauciones en la plantilla, pues ha gozado de buena salud en la fase de grupos y no quiere arriesgar eso.

Se reportó una ola de calor extremo en Kansas durante el lunes 29 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, y prendió las alarmas en las autoridades y seleccionados como el de Colombia y Argentina, esta última tiene su sede de concentración en la ciudad.

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El estadio de Kansas durante uno de los días soleados que se viven en el Mundial 2026 - crédito Annegret Hilse/REUTERS

La entidad, citada por la agencia AFP, mencionó que en el día se presentaron “condiciones peligrosamente calurosas, con índices de calor de 105 hasta 110 grados Fahrenheit previstos”, lo que viene siendo de 41 a 43 grados Celsius, cifras de mucha precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional añadió que “varios días de calor extremo afectarán a la región, con escaso alivio durante las horas nocturnas”, por lo que se pide a la ciudadanía en esos sectores que tome medidas para evitar dificultades de salud en el verano en Norteamérica.

Las temperaturas en Kansas superaron los 40 grados Celsius, lo que alertó a las autoridades en el Mundial 2026 - crédito Arin Yoon/REUTERS

Hasta el momento, la Selección Colombia practica en el estadio del Inter Miami antes de su viaje a Kansas, con toda la plantilla disponible hasta ahora, pero ahora con el aviso de las altas temperaturas en la ciudad, donde se verían afectadas las sesiones de práctica previas al partido ante Ghana.

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Chalecos de hielo, solución a fuertes temperaturas

La Selección Colombia recurrió a chalecos con hielo durante su partido ante Portugal en el Mundial de 2026, una escena que se volvió viral porque expuso una de las respuestas más visibles al calor extremo y la humedad que atraviesan varias sedes del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Esas prendas están diseñadas con compartimentos que contienen hielo o geles enfriadores. Su función es bajar la temperatura corporal de los atletas cuando se colocan sobre el cuerpo durante algunos minutos y facilitar su recuperación en medio del esfuerzo físico.

La Selección Colombia afronta las altas temperaturas en Estados Unidos con chalecos de hielo - crédito @adidaspe/Instagram

Su utilización se ha expandido en competencias disputadas bajo condiciones climáticas exigentes. En ese marco, los cuerpos médicos y de preparación física los integran a sus estrategias de recuperación para disminuir el estrés térmico y reducir el riesgo de agotamiento por calor.

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En el Mundial de 2026, este tipo de implementos ganó protagonismo por el contexto climático de varias ciudades anfitrionas. Las pausas de hidratación autorizadas por la FIFA se convirtieron en una ventana para aplicar estos sistemas de enfriamiento en plena competencia.

Colombia no es la única selección que adoptó esta medida. Equipos como Argentina, España y Francia también incorporaron los chalecos refrigerantes tanto en los entrenamientos como en los partidos oficiales para mitigar el impacto del calor.