Gobernador de Antioquia denuncia “visita sorpresa” de Supersalud y acusa persecución política de Quintero: “Hacer daño antes de irse”

Andrés Julián Rendón habló sobre la manera en que, según él, el superintendente Daniel Quintero estaría ejerciendo persecución - crédito Gobernación de Antioquia - Colprensa

A través de sus redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció el lunes 29 de junio que la Superintendencia de Salud enviará una “visita sorpresa” a la Secretaría de Salud del departamento y convirtió esa inspección en una nueva acusación contra Daniel Quintero: el acusado el exalcalde de Medellín y titular de esta dependencia, con el que tiene casada una fuerte pelea mediática tras su designación.

Según Rendón, que ha utilizado su alcance digital para exponer lo que considera un trato injusto de la administración del presidente Gustavo Petro, “esta gente quiere hacer mucho daño antes de irse” y sugirió que el control administrativo hace parte de una ofensiva contra su gestión. La advertencia llegó con el mensaje en el que se leyó sobre la llegada a Medellín de un equipo de inspección “en las próximas horas”.

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Con este mensaje, aunque sin mencionarlo, el gobernador de Antioquia lanzó duras pullas contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero - crédito @AndresJRendonC/X

Con ello, anticipó que su administración seguirá el procedimiento con vigilancia, en un nuevo capítulo de una disputa abierta con el superintendente, que ocupa el cargo desde abril de 2026. “Ojalá tuvieran la misma determinación para auditar las intervenciones que hizo ese mismo Gobierno y que dejó billonarias deudas al sistema de salud en Colombia. Pero están arropados con la misma cobija”, escribió el gobernador.

De esta manera, Rendón, que hace parte del Centro Democrático, y que desde su cargo se convirtió en uno de los más fuertes líderes opositores desde las regiones, hizo énfasis en cómo esto sería una especie de represalia en medio de un conflicto con el Gobierno central; tras advertencias no solo de inspecciones, sino de inicios de investigación y otras medidas administrativas a entidades de salud del departamento.

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El nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud en el Gobierno Petro no ha estado exento de polémicas - crédito @Supersalud/X

Rendón presentó la inspección como una acción para “hacer daño” a su administración

En el mismo mensaje en la red social, el gobernador defendió el manejo de su administración sobre la red de salud del departamento. “Estaremos muy vigilantes. El Gobierno de Antioquia ha actuado con transparencia, con rectitud, siempre apelando al servicio y a mejorarle las condiciones de salud a los Antioqueños”, afirmó Rendón, que dijo estar listo ante cualquier determinación administrativa que se pretenda imponer.

Y es que ante lo que sería esta visita de control, la interpretación dada por el gobernador es que hace parte de una persecución política en medio de su choque con Quintero: que si bien aterrizó en el Gobierno Petro tras su fracaso en la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026, en la que perdió ante Roy Barreras, todavía afronta líos judiciales al ser acusado de presuntos actos de corrupción por el escándalo de Aguas Vivas.

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En consecuencia, las diferencias entre Rendón y Quintero, cabe destacar, no comenzaron con esta visita. El enfrentamiento se activó cuando el exalcalde de Medellín llegó a la Superintendencia de Salud, en un movimiento que el gobernador cuestionó desde el inicio: alegando que el exmandatario local llegaría a “terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema” propiciado por el jefe de Estado y sus reformas.

El exalcalde de Medellín y hoy superintendente de Salud Daniel Quintero es uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro- crédito Presidencia - @SebasEstradaR/X

Es válido precisar que ante estas críticas, la postura de Quintero ha sido la de impulsar las investigaciones acerca del manejo de los hospitales del departamento y señaló que investigaría la forma en que Rendón ha administrado esa red. Frente a esto, el mandatario no ha dudado en señalar que lo que se buscaría son posibles intervenciones políticas del Gobierno nacional en su administración, desde que se posesionó en 2024.

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En efecto, desde entonces, el conflicto se mantuvo activo en plataformas digitales, aunque esta nueva denuncia de Rendón, sobre una visita sorpresa a su Secretaría de Salud, desató un nuevo enfrentamiento entre las autoridades regionales y nacionales. Todo a 39 días del final de la era Petro, que tuvo como una de sus prioridades una transformación profunda del sistema de salud, aunque sin que llegara a concretarse.