Así fue el único enfrentamiento de la Selección Colombia contra Ghana en su historia: fue hace más de medio siglo

Colombia y Ghana se verán por primera vez en una Copa del Mundo, pero será la segunda ocasión en su historia - crédito Reuters

La Selección Colombia avanza en su preparación para el compromiso de los dieciseisavos de final ante Ghana, conjunto que fue uno de los ocho mejores terceros en la fase de grupos, sumó cuatro unidades en la zona L y es una de las potencias del fútbol africano en los últimos 20 años.

Los dos equipos solo se han visto una vez en la historia, se dio en un torneo con un prestigio similar al de la Copa del Mundo y con el que ambos cerraron su participación, además de que fue más de medio siglo antes del juego del viernes 3 de julio en el Arrowhead de Kansas City.

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Aunque la Tricolor parte como favorita para pasar a los octavos de final, los jugadores y el entrenador Néstor Lorenzo no se confían de lo que puedan hacer los “Black Stars” y alistan todo para conseguir el triunfo en los 90 minutos, pues cabe recordar que, a partir de la segunda fase del Mundial 2026, los empates se resuelven en tiempo extra y en penales.

El único duelo de Colombia vs. Ghana

Pasaron 54 años para que la Tricolor se volviera a ver con la escuadra africana, aunque en esta ocasión será bajo un contexto diferente porque ambos seleccionados cuentan con mayor prestigio, reconocimiento y visibilidad que en la primera ocasión que se enfrentaron.

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La Selección Colombia y Ghana jugaron en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, cuando compartieron el grupo 4 del Torneo de Fútbol Masculino y se recuerda que, para esa época, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, como organizadores del certamen, solo permitían jugadores amateur.

Este fue el equipo de la Selección Colombia que avanzó a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 - crédito @eldoctorpelaez/X

El combinado del entonces técnico Todor Veselinović tenía a futbolistas recordados en el país como Jaime Morón, Willington Ortiz, Carlos Lugo, Henry “La Mosca” Caicedo, entre otros que, antes de las olimpiadas, hicieron historia en el Preolímpico de 1971 porque eliminaron a Argentina en la fase final.

Durante la tercera fecha de la fase de grupos de Múnich 1972, Colombia superó a Ghana por 3-1, en el estadio Olímpico de la ciudad, con anotaciones de Jaime Morón, Ángel Torres, Luis Alberto Montaño y el descuento de Ibrahim Sunday, y todos los tantos se dieron en el segundo tiempo.

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La Selección Colombia enfrentó a Ghana en Múnich 1972, en su despedida del Torneo de Fútbol Masculino - crédito @diosesazul1946/X

Por desgracia, ese triunfo de la Tricolor no le ayudó a pasar de ronda porque, para esa jornada, llegó eliminada junto a los africanos porque perdieron los dos partidos ante Alemania Oriental y Polonia, esta última se quedó con la medalla de oro y los teutones el bronce compartido con la Unión Soviética.

“Preparar ese partido de la mejor manera”

Previo a asegurar el primer puesto del grupo K, la Selección Colombia sabía que le iba a tocar un rival duro sin importar su destino, pues si no era Ghana, el otro equipo era Croacia, en caso de que terminara en la segunda casilla contra Portugal en el estadio de Miami.

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James Rodríguez dejó claro que la Tricolor no se puede confiar de los “Black Stars”: “Ghana es un equipo duro, con jugadores de gran físico, parecidos a los de República del Congo. Será muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Falta todavía, habrá que estar tranquilos y preparar ese partido de la mejor manera”.

James Rodríguez anticipó un partido exigente frente a Ghana y destacó la fortaleza física del conjunto africano. - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Por su parte, el técnico Néstor Lorenzo afirmó que conoce bien a los ghaneses: “Sé que es un buen equipo, algunos jugadores están en buenos clubes de Europa. Va a ser un rival difícil, no hay fáciles. Tomaremos las precauciones del caso manteniendo nuestra identidad”.

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El entrenador también señaló que hay mucha expectativa entre los hinchas por ver qué tan lejos llega el equipo: “La gente está ilusionada. Me contrataron para clasificar al Mundial y ahora la gente te pide el campeonato. Este rival nos demostró un crecimiento propio de la exigencia a un nivel mayor”.