Nicolas Mejía clasificó a la segunda ronda de Wimbledon, Emiliana Arango no pudo avanzar

Nicolas Mejía superó al paraguayo Daniel Vallejo en la primera ronda del Abierto de Wimbledon - crédito @nicomejia00/Instagram

Suerte dispar para las raquetas colombianas en el inicio del Abierto de Wimbledon. Este lunes 29 de junio comenzó a disputarse la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada. La primera en ver acción durante la jornada inaugural fue Emiliana Arango, que se midió con la rusa Anastasia Gasanova, número 225 del ranking WTA.

La antioqueña comenzó bien, defendiendo con éxito su saque y apostando por golpes colocados a las esquinas, lo que, sumado a los errores de su rival, la pusieron con ventaja de 1-3. A partir de ese momento, Gasanova llevó la batuta del encuentro y no solo revirtió el quiebre, sino que quebró el saque de Arango en el séptimo juego, algo de lo que no se pudo recuperar. Llevando a que el primer parcial terminara 6-3.

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Para el segundo parcial, Gasanova se encontraba cómoda con su juego y no le dejó opciones a Arango de empatar el partido, llevándose el segundo y definitivo parcial por 6-1.

Emiliana Arango se puso en ventaja en los primeros juegos, pero su contrincante revirtió la situación y se llevó la victoria ante la colombiana en dos parciales - crédito Isabel Infantes/REUTERS

Pese a que sumó dos aces y solo cometió una doble falta contra las ocho de su contrincante, las fallas de Arango en el servicio fueron determinantes, completando un 48% de puntos ganados con su primer servicio, y un 27% con su segundo servicio, además de ganar solamente 2 de los 7 quiebres que tuvo a su disposición, contra los 5 de 7 de Gasanova, más acertada en sus golpes durante los dos parciales.

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En la modalidad masculina, Nicolás Mejía hizo su debut en el abierto inglés luego de superar la fase previa. Ubicado en el puesto 165 del ranking ATP, su contrincante era el paraguayo Daniel Vallejo, ubicado en el puesto 72.

En la cancha 6, Mejía, que venía de superar a Henrique Rocha, Gustavo Heide y Tristan Schoolkate en la fase previa, no arrancó bien y Vallejo aprovechó para quebrar su servicio en el tercer y quinto juego, por lo que el paraguayo aseguró la ventaja en el primer parcial por 6-4

De cara al segundo parcial, el bogotano se mostró más enfocado, especialmente a partir del sexto juego, quebrando el saque de su rival en dos ocasiones e igualando el partido con un marcador de 4-6.

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En el tercer parcial Mejía quebró el saque de Vallejo en el segundo juego, pero a pesar de que el paraguayo dio síntomas de recuperación el bogotano defendió con éxito su servicio y volvió a quebrar el saque de su rival para asegurar su segundo parcial con marcador de 5-7.

Mejía perdió el primer parcial con Vallejo, pero con el paso de los minutos fue haciendo frente al juego del paraguayo y remontó hasta llevarse la victoria - crédito @nicomejia00/Instagram

En el cuarto parcial, el partido tuvo que ser detenido unos minutos mientras Mejía recibía atención médica por molestias en su espalda, en un momento del partido en que Vallejo llevaba ventaja de 4-3. Con todo, el bogotano pudo continuar y se repuso, forzando una definición por tie-break. En esta instancia, ambos tenistas apostaron por un juego de fondo, sin arriesgar yendo hacia la red. Rápidamente, Mejía se puso 1-4 en el desempate, y aunque Vallejo trató de reaccionar, el bogotano liquidó el partido sin mayores dificultades con un 2-7 que le permitió avanzar a la segunda ronda.

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Con esta victoria, Mejía se transformó en el cuarto colombiano que debuta en un cuadro principal de Wimbledon con victoria, tras Iván Molina (1972), Alejandro Falla (2004) y Daniel Galán (2022).

Su próximo rival será el estadounidense Michael Zheng, actual puesto 144 del ranking ATP, que dio una de las sorpresas de la jornada al superar en cinco parciales al británico Cameron Norrie, número 26 del ranking.

El martes 30 de junio iniciará su actividad la tercera representante colombiana, Camila Osorio, midiéndose ante la suiza Simona Waltert, actual ubicada en el puesto 90. Además, el 2 de julio participará en dobles junto a la argentina Solana Sierra, midiéndose ante las hermanas Serena y Venus Williams en su anticipado regreso a las canchas.

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