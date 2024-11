Andrea Petro defendió a Gustavo Petro frente al escándalo en la Ungrd: “Mi papá odia la corrupción”

Desde su perspectiva como hija del presidente, Andrea Petro rechazó las acusaciones de corrupción que pesan sobre la Ungrd - crédito @andreapetro91/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

La hija mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Andrea Petro, fue nuevamente protagonista en el ámbito mediático, aunque esta vez su intervención dio un giro respecto a su usual tono polémico. La empresaria y activista, conocida por su tendencia a responder sin rodeos a las críticas dirigidas hacia su familia, mostró una faceta distinta al defender públicamente la integridad de su padre frente a los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En esta ocasión, Andrea Petro apeló a un tono reflexivo y diplomático durante una entrevista con el programa Los Informantes de Caracol Televisión, durante la COP16 en Cali, donde participaba activamente presentando su marca de ropa sostenible, Bachué, la cual busca promover la conciencia ambiental en la moda.

La mujer de 33 años habló abiertamente sobre la compleja situación de la Ungrd, en la que están bajo investigación presuntas irregularidades en contratos de carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. Este caso, en el que salieron salpicados altos funcionarios, incrementó presión sobre la administración del presidente Petro y su lucha contra la corrupción.

Al ser cuestionada sobre las acusaciones de corrupción en la Ungrd, Andrea Petro expresó su descontento y enfatizó su confianza en la honestidad de su padre: “Que vergüenza”, declaró, al agregar: “Yo, ni siquiera, no imagino en el momento que mi papá se enteró de eso, pero yo lo conozco, mi papá odia eso, tiene una aberración contra eso”.

Andrea Petro declaró que, a pesar de las constantes ofertas económicas a lo largo de su carrera, su padre nunca ha cedido a la corrupción - crédito Joel Gonzalez/Presidencia

Su comentario destacó la percepción de que, para ella, Gustavo Petro rechaza de manera tajante la corrupción y se indigna ante cualquier vínculo con este tipo de prácticas. La empresaria fue enfática al afirmar que su padre nunca ha cedido ante ofertas económicas indebidas: “¿Mi papá corrupto? Ay, no. ¿Le han ofrecido plata? Le han ofrecido toda la vida plata, nunca toca un peso”.

Andrea Petro expresó su frustración por lo que considera “puñaladas por la espalda” hacia su padre, a quien, según ella, algunas figuras públicas pretenden implicar en actos de corrupción sin fundamentos claros. “Y la gente no, ‘que él sabía’. Él no sabe, no lo sabía”, insistió.

Este aspecto fue especialmente destacado porque el exdirector de la Unidad Olmedo López parecía gozar de una confianza significativa por parte del presidente. Actualmente, él es el principal individuo señalado como responsable del desvío de millones de pesos, además, es investigado en conjunto con el ex subdirector de manejo de riesgo de la unidad Sneyder Pinilla, lo que intensificó la gravedad de las acusaciones y puso en evidencia una posible red de corrupción dentro de la organización.

“Chisme de corrupción, chisme que así sea un chisme, saca la persona, o sea, no, no es que en su Gobierno no puede haber corruptos”, agregó Andrea Petro sobre el supuesto actuar de su padre.

Andrea Petro se mostró convencida de la transparencia de Gustavo Petro en el escándalo de la Ungrd, pese a su pasada "amistad" con Omedo López - crédito redes sociales

La creadora de Bachué concluyó su intervención con una reflexión sobre los desafíos inherentes a la lucha contra la corrupción en Colombia, admitiendo que ella misma evitaría involucrarse en las dinámicas políticas por la complejidad que implican. “Ya yo, trabajando de eso, yo no me metería en esa vaca loca ni a bate”, confesó, en referencia a las dificultades que implica gestionar un entorno con numerosos intereses cruzados y desafíos éticos.

El caso de la Ungrd, que sigue bajo investigación, puso a prueba tanto la integridad del Gobierno de Gustavo Petro como la lealtad y el compromiso de sus familiares con la visión de una administración ética y transparente. La defensa pública de Andrea Petro, por tanto, podría verse como un respaldo a los valores que ella considera centrales en la figura de su padre, así como un llamado a la ciudadanía a no caer en lo que ella describió como “chismes de corrupción”.