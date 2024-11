Miguel Uribe defendió a Vicky Dávila de Petro: “No podemos permitir que silencie a los periodistas”

Miguel Uribe le cantó la tabla a Gustavo Petro por atacar a Vicky Dávila - crédito Colprensa

Se abrió un nuevo capítulo en la relación que tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, con los medios de comunicación, que durante sus dos años al mando de la Casa de Nariño han sido constantes los ataques a la prensa nacional.

Entre las más señaladas, la directora de revista Semana, Vicky Dávila, que está siendo investigada por presuntamente utilizar videos de la campaña Petro Presidente que al parecer se obtuvieron con el programa de espionaje israelí Pegasus.

La periodista Vicky Dávila aseguró que no tiene nada que ver con Pegasus - crédito @VickyDavilaH/X

En medio de la polémica, Dávila cuestionó a la Fiscalía General de la Nación por la apertura de la noticia criminal, asegurando que no tiene nada que ver con el sistema de espionaje, que se presume habría servido para que develara presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del presidente Gustavo Petro.

“La fiscal de bolsillo de Petro me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza da que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia”, aseveró la comunicadora.

A su vez, la periodista denunció que el jefe de Estado había reposteado una publicación que contenía “un escrito del fracasado Pablo Iglesias en el que habla de la posibilidad de llevarme a la cárcel por mi trabajo como periodista al publicar los petrovideos”, señaló en su cuenta de X.

En ese sentido, sostuvo que las intenciones de Gustavo Petro eran claras, silenciarla al mandarla a la cárcel. Sin embargo, sostuvo que pese a las amenazas no dejaría de ejercer su oficio de informar al país.

Vicky Dávila aseguró que el Gobierno nacional y Gustavo Petro quieren silenciarla - crédito: @VickyDavilaH/X

“Que quede claro que Petro me está amenazando con la cárcel. Infame. Igualito a Nicolás Maduro, su amigo. Claro, como tiene a la fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo, se cree todopoderoso. Yo no me voy a callar y los colombianos y Dios me van a cuidar”.

Entre tanto, el senador de la República por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay se pronunció a favor de Dávila, manifestando su rechazo absoluto a las acciones del primer mandatario en contra de los medios de comunicación.

“Es inaceptable la persecución de Petro en contra de Vicky Dávila”, escribió en una publicación en su cuenta de X.

Miguel Uribe defendió a Vicky Dávila de ataques de Gustavo Petro - crédito: @VickyDavilaH/X

En paralelo, señaló que las acciones del primer mandatario van en contravía de la libertad de prensa, además de que representan un ataque directo a las mujeres del país.

“La manera en que la persigue pone en riesgo la libertad de prensa y constituye violencia en contra de la mujer”, agregó.

Así las cosas, envió un mensaje de apoyo a la directora de rfevista Semana y a sus allegados. Según sus consideraciones, desde los distintos sectores del país se debe trabajar en conjunto para evitar que Petro ataque a los medios de comunicación.

“Mi solidaridad con Vicky y su familia. No podemos permitir que Petro silencie a los periodistas. Sin libertad de prensa no hay democracia”, escribió.

Por otro lado, el congresista de oposición también criticó al director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, por confirmar campañas de desprestigio en contra de los medios de comunicación.

En su opinión, as declaraciones de Gustavo Bolívar confirman que el Gobierno nacional tiene montada estrategias ilegales en contra de los actores que se oponen a su ideología.

“Bolívar admitió que promueve una campaña de difamación en contra de los periodistas”, se lee en la publicación.

Bajo la misma línea, dijo que no es válido utilizar la excusa de que era una conversación privada para no compadecer ante este escándalo. En ese sentido, sostuvo que la respuesta de Bolívar es propia de una persona sinvergüenza.

“Pero le parece que no tiene que dar explicaciones porque era “una conversación privada Sinvergüenza”, agregó.