La Segura aseguró que “les vale mondá” a sus seguidores: esta fue la chistosa reacción por un mensaje

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, La Segura les respondió a sus seguidoras porque se sintió indignada de ver que desde que su público se enteró de que está en la dulce espera ya no le preguntan por cómo está ella, sino solamente por su futuro bebé.

Esto sucedió luego de que una fanática le escribiera para saber cómo está su embarazo, pues la creadora de contenido llevaba varios días de ausencia en las redes sociales y la incertidumbre por saber si estaba todo bien con su gestación y con la barriga de la mujer los estaba abrumando.

“Mami, una pregunta, ¿Dónde está nuestro bebé? Porque, pues la dueña de la pancita no se ha reportado”, fue el mensaje que le dejó su seguidora en su perfil de Instagram.

Ante esto, Natalia Segura expresó que sus seguidoras ya no les preocupa el estado de ella en particular, su trabajo, sus proyectos, su relación, sino que todos los mensajes de sus admiradoras van para el bebé que viene en camino.

Esto especialmente porque desde que la creadora digital reveló que estaba esperando a su primer hijo, sus redes sociales han girado en torno a la noticia, ya que ha compartido los cambios, las novedades que ha tenido en su vida respecto a ese tema y también las diferentes reacciones de su familia con la noticia.

“O sea, yo ya valgo mondá, yo ya no les importo. Ya no preguntan: ¿Dónde está La Segura? Si no, ¿dónde está mi bebé? O sea, las tías atacadas porque no les he aparecido durante dos días, pero mami aquí estoy”, empezó diciendo la influenciadora caleña.

De acuerdo con sus declaraciones, son varias las personas que la han buscado para saber los motivos de su ausencia, pero también para conocer cómo va su embarazo. Sin embargo, de las cosas que más han llamado la atención es que las seguidoras de La Segura se refrieren al hijo de la mujer como si fuera su “sobrino”, pues Natalia les aseguró a todos sus fanáticos que así iba a ser.

Seguido a esto, habló en nombre de su futuro hijo y saludó de manera correspondiente al público, les envió un mensaje y luego les contó los motivos por los que no había aparecido en sus redes sociales por dos días.

“Primero, ‘Buenas noches, tías, ¿cómo están? Mi mamá va a sacarme a la calle un ratico porque va a ir a grabar una cosita’. Hoy ando con pancita al aire. Mami, sí, me le perdí dos días, pero ya les voy a decir qué hice en estos dos días”, dijo La Segura.

Natalia Segura explicó que le tocó descansar y cuidarse porque estuvo sintiéndose maluca debido a los síntomas que le han dado en su estado de embarazo. Por el tiempo en el que no apareció en su perfil de Instagram estaba trabajando en recuperarse.

“¿Qué hice ayer y hoy? Les voy a decir, ayer no tuvo un buen día, estuve súper maluca, tuve vómitos todo el día y tampoco tuve un buen día porque pasaron mil cosas. Pero hoy me perdí netamente porque he camellado todo el día”. Todo el día he grabado para campañas, tuve una reunión, apenas me desocupé, confirmó la influenciadora en la noche del 8 de noviembre.

Finalmente, contó que está trabajando en Miami, pero que le tocó estar sola cuando se sintió enferma porque su prometido, el influenciador Ignacio Baladán se devolvió a Perú por temas profesionales. Pero su ausencia también ha sido motivo de incomodidad para ella porque no le gusta conducir por las calles de esa ciudad y cuando su futuro esposo no está le toca.