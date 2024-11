Caso Álvaro Uribe: procurador y jueza protagonizaron intenso cruce durante audiencia contra el expresidente

El expresidente Álvaro Uribe Vélez busca que se acepte el testimonio de su hermano, Santiago Uribe - crédito EFE

En medio del proceso que afronta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se registró en la jornada del jueves 7 de noviembre un fuerte cruce entre la jueza del juicio que se adelanta contra el ex jefe de Estado, y el delegado de la Procuraduría General de la Nación, que no pasó desapercibido en las redes sociales. Todo esto, en medio de una jornada en la que hubo fuertes pronunciamientos, como el del abogado defensor, Jaime Granados, por algunas decisiones en contra de su defendido.

El mencionado enfrentamiento, entre la togada Sandra Liliana Heredia y el procurador delegado, Bladimir Cuello, se registró luego de que el representante del Ministerio Público expresó su malestar ante las acusaciones de las víctimas, quienes lo señalaban de actuar como parte de la defensa de Uribe. En sus palabras, insistió: “Yo soy representante del Ministerio Público y tengo una misión constitucional”, subrayando su rol de representar los intereses de la sociedad en el juicio

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La jueza, en un cruce de palabras con Cuello, interrumpió sus argumentos sobre las pruebas solicitadas por la defensa. “Usted está desviando completamente la atención y está asumiendo el papel que le corresponde al señor defensor”, afirmo Heredia. En ese orden de ideas, la jueza insistió en aclarar su postura, indicando que el uso de la palabra concedida a Cuello solo debía involucrar la admisibilidad o exclusión de las pruebas.

El Juzgado 44 Penal de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, es la que adelanta el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe - crédito captura de pantalla audiencia CSJ

Frente a este esta intervención, la respuesta del delegado de la Procuraduría fue tajante. “Yo le rogaría que me dejara hacer mi trabajo, soy representante del Ministerio Público y tengo una misión constitucional. En virtud de ello, debo hacer un pronunciamiento ante las garantías procesales que están relacionadas con las solicitudes probatorias”, alertó Cuello, que con ello pidió respeto hacia su función como miembro del ente de control.

El enfrentamiento entre la jueza y el procurador continuó, tras la respuesta de Heredia. “No, señor procurador, no doctor. Discúlpeme, pero soy muy respetuosa con usted y el uso de la palabra lo estoy limitando porque no vamos a desviar el objeto de esta audiencia”, expresó la togada.

Jornada álgida en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Mientras tanto, la Fiscalía, representada por Marlene Orjuela, solicitó que no fueran admitidas múltiples pruebas testimoniales solicitadas, considerándolas “impertinentes, poco útiles, de escaso valor probatorio o injustamente dilatorias”. En su papel, el ente acusador busca excluir 83 testigos citados por Granados, abogado del expresidente, entre ellos el hermano del ex jefe de Estado, Santiago Uribe Vélez, cuyo testimonio busca apoyar a la defensa.

Asimismo, la fiscal se rechazó al perito convocado por la defensa destinado a demostrar la supuesta manipulación del material grabado por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella, durante interacciones en la cárcel La Picota con el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche. Igualmente, tampoco se tendría en cuenta la declaración de diversos exfuncionarios, entre ellos el exministro Andrés Felipe Arias y el exsenador Mario Uribe.

Una de las cuestiones que ha generado debate es la prueba que busca demostrar alteraciones en los videos grabados por Monsalve. Sobre este asunto, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han protagonizado algunos roces.

En desarrollo...