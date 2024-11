Todo lo que debe saber sobre Rock al Parque 2024: programación, acceso y restricciones para este fin de semana en Bogotá

El evento ofrece accesibilidad para todos, pero impone restricciones de seguridad y uso de tarjetas. Conozca las recomendaciones para disfrutarlo al máximo - crédito Andrés Alvarado / Colprensa

Rock al Parque, uno de los festivales de música más esperados en Bogotá, se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en el parque Simón Bolívar.

Este evento, que celebra su vigésima octava edición, contará con la participación de 58 bandas, incluyendo a los ganadores distritales de la Beca Festival Rock al Parque 2024 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música.

El festival, apto para mayores de 14 años, abrirá sus puertas a partir de la 1 p. m. cada día. Según la información proporcionada por Idartes, las personas con discapacidad física o visual tendrán acceso por el costado occidental de la carrera 60 en sentido norte-sur. Para quienes deseen asistir en vehículo, se recomienda utilizar los parqueaderos cercanos, como los de La Bolera El Salitre y la Biblioteca Virgilio Barco.

Durante los días del evento, las rutas del Sitp operarán de manera habitual, conectando el arque Simón Bolívar con la Troncal de la NQS y la calle 26. Sin embargo, la Avenida Calle 63 estará cerrada entre la avenida 68 y la carrera 60 desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m., por lo que se sugiere utilizar vías alternas como la calle 26, la calle 53 y la Av. Calle 68.

El festival contará con baterías de baños distribuidas en varios puntos, fácilmente identificables por la señalización. Además, habrá nueve puestos de salud equipados para atender cualquier eventualidad, ofreciendo valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro hospitalario si es necesario. También se dispondrá de ambulancias para traslados urgentes.

No se permitirá el ingreso de comidas ni bebidas al evento. En su lugar, Rock al Parque ofrecerá una zona gastronómica con más de 10 restaurantes.

Se aconseja llevar dinero en efectivo, ya que la mayoría de los puntos no aceptan tarjetas débito o crédito. Habrá áreas de consumo controlado de bebidas alcohólicas, accesibles solo para mayores de edad con documento de identidad.

Por razones de seguridad, no se permitirá el ingreso de elementos cortopunzantes, camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol, ni la instalación de carpas u objetos que obstruyan la movilidad del público. Tampoco se permitirá el acceso con cámaras de video o fotografía profesionales, ni el uso de drones durante el festival. Se recomienda a las personas en estado de embarazo no asistir, considerando las dinámicas del evento.

Este es el cartel oficial de Rock al Parque 2024

Rock al Parque 2024, uno de los festivales de música más importantes de América Latina, se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Este evento promete reunir a miles de fanáticos con una programación que abarca una amplia variedad de géneros musicales.

Cartel oficial primer día Rock al Parque 2024 - crédito Idartes

El festival contará con la participación de bandas locales, nacionales e internacionales, distribuidas en tres escenarios principales: Escenario Plaza, Escenario Bio by Electrolit y Escenario Eco by Radiónica. Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de una diversidad de estilos musicales que van desde el rock y el metal hasta sonidos alternativos y experimentales.

El primer día, el 9 de noviembre, el Escenario Plaza abrirá con la presentación de bandas distritales como Victimized y Loathsome Faith, seguidas por Afsky de Dinamarca. La jornada continuará con Storm of Darkness y culminará con la actuación de Hypocrisy de Suecia.

Cartel oficial segunda día Rock al Parque 2024 - crédito Idartes

El cierre estará a cargo de Testament de Estados Unidos, precedido por el invitado nacional La Pestilencia. En paralelo, el Escenario Bio by Electrolit presentará grupos como Hellfish y Fabulae Dramatis de Bélgica, con Sacred Reich de Estados Unidos como uno de los actos destacados.

El segundo día, el 10 de noviembre, el Escenario Eco by Radiónica contará con bandas como Legio Inferi e Insanity de Pasto, mientras que el Escenario Plaza verá a Micorriza Soundsystem y La Santísima Voladora de México. La noche cerrará con Todos Tus Muertos de Argentina. En el Escenario Bio by Electrolit, se presentarán artistas como Buitres de Uruguay y Stuck in the Sound de Francia, con Kraken como invitado nacional.

Cartel oficial tercer día Rock al Parque 2024 - crédito Idartes

El último día, el 11 de noviembre, el Escenario Eco by Radiónica ofrecerá actuaciones de Linda Habitante y Los Malkavian de Medellín, mientras que el Escenario Plaza contará con Delasierra y Burning Caravan. El cierre del festival estará a cargo de Mago de Oz de España. En el Escenario Bio by Electrolit, se presentarán Gabriela Ponce y Boca de Serpiente, con Eruca Sativa de Argentina como uno de los actos destacados.

Rock al Parque 2024 se consolida como un evento de gran magnitud, celebrando la diversidad cultural y musical en un espacio que promete ser inolvidable para los asistentes.