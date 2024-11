Gustavo Bolívar reaccionó a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos: habló de golpe blando y lanzó dura crítica a la derecha

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social - crédito @GustavoBolivar/X

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, emitió una declaración en X sobre la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, calificándola como un reflejo de la “voluntad democrática” en ese país.

En su publicación, Bolívar destacó que el triunfo de Trump, quien regresa a la Casa Blanca tras vencer a la vicepresidenta Kamala Harris, subraya la importancia de respetar los resultados democráticos independientemente del partido que los obtenga.

“Con la reelección de Trump, la democracia habló en Estados Unidos. La derecha acepta los resultados cuando gana pero no cuando pierde. No debería ser así: la voluntad de los pueblos se debe respetar tanto en EE. UU. como en Colombia”, escribió Bolívar, en una crítica que parece dirigida a sectores que, según él, no aceptan con la misma disposición cuando los resultados les son adversos.

Bolívar hizo referencia a los recientes antecedentes de crisis política en Estados Unidos, especialmente después de las elecciones de 2020, cuando Trump se negó a reconocer la victoria de Joe Biden, lo que derivó en una serie de conflictos, incluyendo el ataque al Capitolio en enero de 2021.

Bolívar comparó la postura del Partido Republicano con la actitud que, según él, asume la izquierda frente a las derrotas.

“No verán al Partido Demócrata orquestando un golpe blando. Lo verán trabajando para enmendar errores en busca de reconquistar a su electorado”, señaló, refiriéndose a lo que considera una disposición de los demócratas a aceptar los resultados y reconstruir su apoyo popular de manera democrática.

Pronunciamiento de Gustavo Bolívar sobre la victoria de Donald Trump en Estados Unidos - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar también sugirió que esta postura debería replicarse en Colombia, promoviendo el respeto a la voluntad de los votantes como pilar fundamental de la democracia.

Aunque no mencionó casos específicos en el contexto colombiano, su mensaje dejó entrever una crítica implícita hacia sectores que, a su juicio, han intentado desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro a través de acciones de oposición en vez de aceptar los resultados electorales.

Las declaraciones de Bolívar se enmarcan en un contexto de debate político donde algunos actores cuestionan la legitimidad de las autoridades electas, tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Reacciones afines al Gobierno Petro

Irene Vélez, exministra de Minas y Energía y actual cónsul en Reino Unido, rechazó el resultado democrático en Estados Unidos, señalando que la victoria de Trump representa un panorama apocalíptico en términos ambientales, políticos y económicos.

“Una serpiente que se muerde la cola. Las catástrofes ambientales crean miedo y el miedo derechiza. Un estado derechista, negacionista del cambio climático, solo puede deteriorar las condiciones planetarias que desencadenan la crisis. Es una geopolítica para el fin de la humanidad”, escribió la cónsul de Colombia en Londres.

Opinión de Irene Vélez sobre victoria de Donald Trump en Estados Unidos - crédito X

El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo se refirió a la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. El diplomático señaló que las relaciones entre ambos países no tienen por qué deteriorarse, pues independientemente de los ciclos políticos las agendas de Estados Unidos y Colombia, encuentran puntos en común para trabajar.

Luis Gilberto Murillo reaccionó a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos - crédito Luisa González/REUTERS

Además, dijo que el mejor aliado de Estados Unidos en la región es Colombia y que por eso mismo es impensable cualquier posible daño en la diplomacia bilateral.

“Siempre encontramos puntos comunes para trabajar porque el mejor aliado de EEUU en la región es Colombia indiscutiblemente y la mejor alianza que tiene Colombia en el hemisferio es con los Estados Unidos”, expuso Murillo, dando de ese modo un parte de tranquilidad a quienes ven con malos ojos la victoria de Trump en relación con el país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su reconocimiento al reciente triunfo electoral de Donald Trump en los Estados Unidos.

“El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El dialogo norte/sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que giré alrededor de su solución”, comienza el mensaje del presidente colombiano.

Gustavo Petro se pronunció tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Petro enfatizó que la única manera efectiva de controlar las fronteras es a través de la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos económicos. Este enfoque, según el mandatario colombiano, es esencial para fomentar un desarrollo equitativo y sostenible en la región.