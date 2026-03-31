Fiscalía incluyó a ‘Carlos Pesebre’ en lista de líderes con suspensión de captura, aunque ya no negocia con el Gobierno

La senadora Isabel Zuleta afirmó que no hay improvisación en el proyecto - crédito @PazUrbanaCo/X

El 31 de marzo la Fiscalía General de la Nación confirmó que ha suspendido las órdenes de captura de 23 líderes de estructuras criminales como parte de los avances que se registran en las negociaciones de “paz urbana”.

Esta medida, establecida inicialmente por seis meses y con opción de prórroga, responde a la solicitud del poder ejecutivo y busca facilitar la desarticulación de organizaciones armadas y la transformación de economías ilícitas en el Valle de Aburrá. Entre los beneficiados figuran cabecillas reconocidos de la organización la Oficina de Envigado, como alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Tom, alias Lindolfo y alias El Tigre, así como negociadores principales y suplentes de la mesa de diálogo.

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Esta decisión permitirá la excarcelación de siete líderes criminales que actuaban como voceros en la mesa sociojurídica de la cárcel La Paz de Itagüí. Según la Fiscalía, estos acercamientos han coincidido con una reducción de homicidios, desapariciones y desplazamientos intraurbanos en Medellín.

La suspensión está amparada en la Ley 2272 de 2022, que autoriza la suspensión temporal de acciones judiciales para facilitar la movilidad y participación de los voceros en negociaciones con el Estado.

La medida ha generado controversia política y social, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han expresado estar en contra de los beneficios que reciben los líderes de bandas delincuenciales.

23 vinculados a la paz urbana recibieron beneficio por parte de la Fiscalía - crédito Presidencia

Uno de los beneficiados no hace parte de la “paz urbana”

Además de la decisión de la Fiscalía, sorprendió que entre los 23 mencionados estaba el nombre de Freyner Alfonso Ramírez García, más conocido como “Carlos Pesebre”, que el 9 de febrero de 2026 renunció a seguir siendo parte de las negociaciones con el Gobierno Petro.

La salida de “Carlos Pesebre” se confirmó a través de una carta que este le envió al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la que el exjefe de la Oficina de Envigado informó que no seguirá ligado al proyecto.

En el documento, el antioqueño indicó que hay demasiadas frustraciones por parte de los voceros que han ayudado, reconociendo como positiva la intención que tiene el Gobierno nacional, al que calificó como “improvisador”.

En ese momento, de manera inmediata, la senadora Isabel Zuleta, que encabeza el proyecto, cuestionó las afirmaciones de “Carlos Pesebre” y anunció que las negociaciones continuarían sin el exlíder de la Oficina de Envigado.

“La demostración de que no hay improvisación son los avances que ha tenido el proceso, a pesar de los ataques. No hay ningún proceso de paz que no tenga altibajos. Lo importante es tener claro hacia dónde nos dirigimos y nosotros nos dirigimos a la estructuración de un acuerdo de paz urbana que sea sostenible”, afirmó Zuleta al respecto.

A pesar de haber renunciado a la paz urbana, 'Carlos Pesebre' recibió beneficio de la Fiscalía - crédito Verdad Abierta

A pesar de que está incluido en la lista de 23 beneficiados por la Fiscalía, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que Ramírez García sigue alejado del proceso de paz, por lo que se desconoce qué motivó a que su nombre fuera añadido en el anuncio del 31 de marzo.

“Del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la paz total del Gobierno Petro”, es parte de la carta enviada por “Carlos Pesebre” en febrero de 2026.

El exjefe de la Oficina de Envigado renunció a los diálogos al indicar que hay mucha improvisación - crédito Policía Nacional

Ramírez García mencionó que la exposición de promesas que no se han cumplido solo ha provocado que no exista confianza en el trabajo que se realiza en la mesa de diálogo; además, indicó que, a pesar de los resultados tangibles de la “paz urbana”, entiende que en la región no hay respaldo suficiente para materializar los objetivos que se han proyectado en Antioquia.

“Soy consciente de la polarización electoral en distintas instituciones y sectores del país. A pesar de ello, considero esencial seguir adelante con este proyecto, ya que tengo fe en su propósito y creo firmemente que el diálogo es el único medio para alcanzar la paz. Pero no puede continuar ante la advertida improvisación con que se conduce el espacio”, puntualizó Ramírez García.