Elianis Garrido confesó que casi deja el baile por un hombre: “Le parecía boleta”

Elianis Garrido dejo de bailar porque a una de sus parejas le daba pena - crédito @elianisgarrido/Instagram

La bailarina y empresaria Elianis Garrido ha ganado reconocimiento en los últimos años por demostrar en sus redes sociales su amor por la danza, pasión que la ha llevado a tener reconocimientos internacionales por su talento en la pista de baile.

Pese a este reconocimiento por su baile, la creadora de contenido confesó en el pódcast El postre primero que en un punto de vida pensó en dejar de bailar por miedo a perder el amor de un hombre, pues ella explicó que a su pareja del momento le daba pena que ella fuera bailarina.

La barranquillera se despidió por un tiempo de los escenarios por miedo a perder el amor de un hombre - crédito @esdanivega / TikTok

“En algún momento de mi vida yo dejé de bailar por un hombre, porque a él le parecía boleta y de quinta que su novia fuera bailarina... Yo renuncié a la orquesta y al grupo de danza, y ese año yo no bailé estando físicamente capacitada”, dijo la barranquillera.

Aunque Elianis aseguró que por las duras peticiones de su expareja llegó a doblegarse y dejar de lado lo que más amaba por miedo a perder el cariño y estar sola, “A él le daba oso, y yo quería que él me amara, entonces deje de bailar por eso... Estaba entregada a la payasada”, explicó Garrido.

En medio de la entrevista, Elianis hizo la confesión después de aconsejar a las mujeres no renunciar a sus sueños por el amor de alguien más, pues asegura que en ese momento tuvo miedo de perder a su pareja, razón por la que se alejó de los escenarios.

“Sé que ninguna mujer debe dejar sus sueños de lado por un hombre porque lo hice, por eso sé que está mal... Yo siento que las mujeres talentosas le dan miedo a los hombres, una mujer segura y talentosa, no es para cualquier hombre”, añadió.

Elianis Garrido aconsejo a las mujeres no dejar sus sueños por amor a una pareja - crédito @elianisgarrido/Instagram

Aunque Elianis no da detalles del hombre al que se refiere en el pódcast, asegura que llegó al punto que cuestionarla por su forma de vestir e incluso le decía que ponerse faldas cortas lo consideraba como una ofensa directa, “que yo me sentara en minifalda era un insulto y me decía que estaba provocando, yo me visto así porque a mí me gusta”, dijo.

Elianis se enfrentó a su madre por el amor de un hombre

La expresentadora de Lo sé todo confesó que en un punto “rebelde” de su vida tuvo duras discusiones con su madre por defender a una de sus parejas. “Yo decía que mi mamá no me entendía, pensaba que ese hombre me amaba, pero no era verdad, él me estaba usando... Mi mamá desde afuera lo veía, ellas siempre tienen la razón”, explicó la barranquillera.

“De verdad escuchen a las mamás, ellas tienen ese sexto sentido desarrollado que solamente lo tienen cuando has parido la vida, ella sabe el peligro que corre la hija antes de que ocurra... Yo me arrepiento mucho de eso”.

Todos sus exnovios le fueron infiel

Además de haber dejado el baile y enfrentar a su madre por el amor de un hombre, la bailarina barranquillera confesó que la mayoría de sus parejas la han humillado, incluso aseguró que todos, menos su novio actual, fueron infieles.

“Me han humillado... todos los hombres de mi vida me han sido infiel, menos mi esposo, gracias a Dios, pero no tengo un solo hombre del que yo pueda decir que no me fue infiel... Y yo perdoné, porque fui muy flexible con ese tema, yo decía que solo era una vez, una noche o una mujer y lo dejaba pasar”, dijo Elianis en el pódcast.

La actriz y presentadora confesó que todos sus exnovios fueron infieles -crédito @elianisgarrido/Instagram

Las declaraciones de Garrido desataron cientos de comentarios de los internautas en los que aseguran que el hombre por el que dejo de bailar estuvo con ella en Protagonistas de nuestra tele, mientras que otras reacciones le pidieron que no dejara de bailar.

“Estoy segura de que habla de Sebastián Tamayo, el modelo que estaba en Protagonistas en el 2012″, “renunciar y perderte con tal de no perder a un hombre, es dejar de lado tu esencia”, “Eli, admiró tu evolución”, “lo peor que puede hacer uno como mujer es renunciar a los sueños”, fueron algunas de las reacciones.