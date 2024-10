Elder Dayán reveló dato inédito sobre Diomedes Díaz y la forma en la que el ídolo componía canciones: “Mi papá no escribía”

Elder Dayán reveló la manera en la que su Diomedes Díaz componía sus canciones

El Interior es la canción inédita que Elder Dayán grabó e incluyó en su nuevo álbum El Cantor, el cual estrenó el 29 de octubre, día de su cumpleaños. Se trata de una composición original de su padre que no se conocía hasta la fecha. Además, el hijo del Cacique de La Junta sacó a la luz la manera en que el ídolo creaba sus éxitos: “Mi papá no escribía y, a veces, no terminaba las canciones; por eso, me tocó completar este sencillo”.

La revelación del cantante vallenato, que prepara su concierto gratuito en Barranquilla donde compartirá con el público los 19 temas que componen su trabajo discográfico junto al acordeonero Lucas Dangond, sorprendió a la fanaticada de la dinastía Díaz, ya que las letras del ídolo son consideradas por algunos como poesía.

“A mi papá le llegaba la inspiración de repente y se ponía de una vez a cantar. Repetía y repetía el pedazo hasta que se lo aprendía y luego hacía lo mismo con el siguiente hasta que completaba la canción, pero lo hacía de memoria”, explicó Elder Dayán.

Otro de los detalles que llamó la atención sobre la confesión de Elder Dayán acerca de la faceta que tenía Diomedes Díaz como compositor es el hecho de saber que el ídolo vallenato dejó varias letras inconclusas, una de ellas es El Interior, tema con el que hará homenaje a su legado.

“Mi papá esta canción la cantaba en sus últimas parrandas y la dejó mocha, con una sola estrofa… Por ejemplo, la canción la compuso en la época del 80 y pico y la grabó en el 96. Canción mocha no se puede grabar, yo me tomé el atrevimiento de hacerle la segunda estrofa y va coherente con lo que él dice en la primera y se llama El interior, bien sea el bóxer o el calzón”, detalló Elder n su visita a la cabina del programa radial Cómo Amaneció Bogotá de la emisora Tropicana.

Elder Dayán grabó canción de Diomedes Díaz en ‘El cantor’

Este disco que el artista también presentó en físico en formato CD, está formado por 19 sencillos que pertenecen a la autoría de compositores de mucha trayectoria y renombre como lo son: Wilfran Castillo, Rolando Ochoa, Rafael Manjarrez, Aurelio Núñez, Felipe Peláez, Sergio Luis Rodríguez y José Alfonso ‘Chiche’ Maestre, entre muchos más. Sin embargo, hay dos composiciones que resaltan en este completo álbum y son las de dos figuras del vallenato que ya no están: Omar Geles y el papá de Elder, el gran Diomedes Díaz.

Otra de las grandes apuestas de Elder Dayán con El cantor es el reto que asumió llenar el monumental estadio Romelio Martínez en La Arenosa el 23 de noviembre, día en el que su público escuchará por primera vez las canciones en vivo.

La canción que con más expectativa esperan los espectadores, es sin duda El Interior, ya que, esta es la composición que el Cacique dejó a medias y que su heredero completó. “Él como hacía pedacito por pedacito, me tocó te meterle mano al final”, mencionó Dayán.

Sin embargo, la felicidad del hijo del Cacique de La Junta se vio empañada luego que en redes sociales se viralizara un chat de Whatsapp en el que se revelaban los audios de las 19 canciones que componen El cantor, álbum que no había salido al mercado y que este 29 de octubre se estrenó ante la premura que tenían los seguidores del artista por conocer su disco.

“¡Aún no ha salido oficialmente y ya es un éxito viral! 😱 El esperado álbum “El Cantor” de Elder Dayán y Lucas Dangond debía estar disponible en plataformas el 29 de octubre, pero horas antes de su lanzamiento oficial ya comenzó a circular por cadenas de WhatsApp. ¡Los seguidores no han podido resistirse y la emoción es imparable! 🔥 ¿Lo escuchaste ya o esperas el estreno?”, con esta descripción fueron publicados por diferentes portales especializados en el género vallenato los audios que corresponden a las canciones que trae el nuevo disco del hijo de Diomedes Díaz, que se pronunció en redes sociales frente al hecho.