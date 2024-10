Por qué Federico Gutiérrez perdió la paciencia con Gustavo Petro: “Tenemos un presidente que en vez de ayudar, estorba”

El alcalde Gutiérrez le lanzó un fuerte dardo al presidente Gustavo Petro - crédito @FicoGutierrez/X/Presidencia de la República

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, expresó su molestia con las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro sobre el tema de los habitantes de calle.

El mandatario local aprovechó la coyuntura para nuevamente irse con toda contra el alto mandatario nacional.

El epicentro del rifirrafe es la problemática que se vive en Medellín con los habitantes de la calle.

Hace unas semanas se conocieron varias denuncias por ataques perpetrados por estas personas que, incluso, dejaron víctimas fatales.

Pero luego el panorama se invirtió y empezaron a registrarse ataques y muertes de la población en condición de calle.

Ante ese panorama y los cuestionamientos sobre si las muertes de habitantes de calle en Medellín están relacionadas con retaliaciones por esa coyuntura, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en sus redes sociales que desató la pelea.

En la publicación el alto mandatario aseguró que por las campañas para limpiar las calles se registran muertes de esta población vulnerable.

Esas afirmaciones desataron la furia del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, que lo tildó de mentiroso y aseguró que es un estorbo.

“Tenemos un presidente que en vez de ayudar, estorba. En realidad el presidente miente una vez más en su trino y como es recurrente en la mayoría de sus intervenciones, miente, genera odio y genera división”, dijo el alcalde de Medellín.

El alcalde de Medellín tildó de mentiroso al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Seguido de eso, el mandatario local cuestionó la labor del presidente y aseguró que no le ha aportado nada a Antioquia o a Medellín, pero que sí emite comentarios que polarizan y le hacen daño a la sociedad.

“La figura del jefe de Estado es una figura que lo que debería hacer es unir al país independientemente de las diferencias políticas o ideológicas. Qué mal queda el presidente Petro al seguir mintiendo, más bien yo le preguntaría al presidente Petro es dígame con qué ha ayudado a Medellín y a Antioquia, todo lo contrario aquí no llega un solo peso del Gobierno nacional, aquí no llega un programa, aquí no llega una ayuda”, añadió el alcalde Gutiérrez.

Así mismo, dijo que Medellín tiene muchos problemas en los que ya está trabajando su administración y le hizo un llamado a Petro a tomar un avión para reunirse con él. El objetivo de acuerdo con Fico, es trabajar en temas de ciudad desde el territorio y en un trabajo articulado, lo que no ha ocurrido según él.

“Por qué trata de generar odio y para todo es la palabra fascismo. Para nosotros no hay nada más importante que el respeto a la vida y hay que seguir trabajando. Tenemos problemas de ciudad, claro, pero lo lógico sería que quien es jefe de Estado llame a los alcaldes y gobernadores a decir en qué ayuda. En ese trino que pone que bueno que dejara el Twitter y cogiera el avión, porque tiene avión, cuándo viene acá, cuándo nos ha convocado una solo reunión para que trabajemos temas de ciudad”, apuntó.

La publicación de Gustavo Petro que le molestó al alcalde de Medellín

El mensaje del presidente de la República surgió de una nota periodística en la que el medio regional Teleantioquia informaba que la autoridades iniciarían un proceso de investigación, el objetivo es establecer si la muerte de habitantes de calle están relacionadas con algún tipo de retaliación por las denuncias previas de ataques por parte de estas personas a otros ciudadanos.

Publicación de Gustavo Petro - crédito captura de pantalla redes sociales

“Siempre las campañas de limpieza terminan en el asesinato de habitantes de calle. Esconder la pobreza extrema sin solucionarla. Pensar que el habitante de calle es para sacarlo a la fuerza de la calle y no brindar los sitios de cuidados para estas personas, implica un abuso de los derechos del ser humano que hace pensar a otros que se trata de seres desechables a los que se puede y debe matar”, escribió el presidente en su cuenta de X.