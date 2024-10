Marbelle reveló la razón por la que despierta odio en algunas personas: “Eso da mucha tranquilidad”

Mabelle confesó la razón por la que despierta odio en las personas - crédito La Descarga/YouTube

Marbelle, cantante de tecnocarrilera y que en la actualidad es jurado del programa La Descarga, ha sido reconocida desde el inicio de su carrera profesional por no temer expresar su opinión sobre diversos temas, lo que en repetidas ocasiones le ha provocado críticas y rechazo, pero también aprobación de quienes la conocen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es por esto que, en medio de uno de los capítulos del programa musical, la cantante de Amor sincero aprovechó el diálogo con uno de los cantantes de su grupo para aclarar la razón por la que despierta odio en muchas personas por su forma de pensar.

Mientras el participante Ranfi se preparaba junto a ella antes de salir al escenario, le hizo una fuerte confesión a la intérprete, pues aseguró que ella le recordaba a alguien que le había hecho daño, gesto de honestidad que Marbelle agradeció.

La cantante respondió a un concursante que había asegurado que ella no era de su agrado - crédito @caracoltv

“A mí me cuesta mucho cambiar cuando tengo un pensamiento de alguien... Tú me recuerdas a alguien que me hizo mucho daño en alguna parte de mi vida, fue algo hirrible”, dijo el concursante, palabras que la mentora tomó de la mejor forma.

“Valoro mucho que seas frentero y honesto. Creo que de entrada rompe muchos estereotipos y eso da mucha tranquilidad, por eso es lo que necesitamos en el escenario, ser reales... Quieres que te confiese algo, esa es la razón por la que mucha gente no me quiere, por ser real e ir en contra a veces de las normas”, explicó la artista.

Al parecer la respuesta de la jurado de la selección morada fue una forma de responder a las críticas que ha recibido desde que considera opositora de varias políticas o ideologías del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, sin embargo, en medio de sus declaraciones no se refirió a sus haters políticos.

Los internautas no dudaron en opinar sobre las palabras de Marbelle y el participante - crédito @caracoltv

Por otro lado, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y aseguraron que el joven participante solo ha sido honesto con lo que siente. “No sé porque le ponen tanta a tención a ese tema... Ese chico solo ha sido espontáneo y honesto. Aunque él ha sido sincero, jamás tampoco ha sido grosero ni déspota. Marbelle lo toma con tanta naturalidad que no tiene sentido”, “ese muchacho es joven y se deja llevar por los comentarios de otras personas”.

Marbelle se encontró con el ex de su hija en ‘La Descarga’

Aunque el programa musical apenas lleva un par de semanas al aire, varios capítulos han dado de que hablar en redes sociales, como lo fue el momento en que el ex de la hija de Marbelle se presentó en las audiciones y tomó a la cantante por sorpresa.

“¿Este personaje es quien yo pienso que es?”, dijo la cantante al ver al exnovio de su hija Rafaella segundos antes de que se presentara en las audiciones, incluso antes de salir y presentarse en el tocadiscos explicó que empezaría a cantar en frente de Gusi porque tal vez Marbelle no lo pasaba.

“Marbelle es mi exsuegra. No terminamos mal, pero de pronto uno no sabe... Yo vengo a conquistar a Colombia, pero voy a iniciar con Gusi porque creo que Marbelle no me pasa”, le dijo a la presentadora Jessica Cediel antes de pisar el escenario.

Así reaccionó Marbelle al ver a Camilo Cuervo, ex de su hija - crédito @camilocuervo_/IG

Camilo Cuervo, ex de Rafaella, interpretó Hawaii de Maluma, canto que conquistó a Gusi y a Maia, pero al momento de llegar a la estación de Santiago Cruz el tocadiscos no giró más, lo que lo dejo por fuera de la competencia, momento en que los televidentes esperaban que Marbelle le diera alguna devolución de su presentación, pero se quedó callada.

Aunque la mentora de la selección morada no dio ni una palabra, varias personas en redes sociales aseguraron que era muy poco probable que la cantante de Amor sincero dejara que el ex de su hija quedara en la competencia, sin embargo, alguno solo se dejaron llevar por los gestos de Marbelle, por lo que la tildaron de “poco profesional”.